Petrică Cercel este internat la Terapie Intensivă. Ionuț Cercel face primele declarații desprea starea de sănătate a manelistului: "E internat de destul de multe zile..."

Petrică Cercel a fost internat de urgență, după ce s-a infectat cu noul coronavirus. Starea de sănătate a manelistului s-a agravat, iar acum fiul acestuia face primele declarații despre întreaga situație.

Ionuț Cercel, despre starea de sănătate a tatălui său

Ionuț Cercel, fiul lui Petrică Cercel, a făcut primele declarații despre starea de sănătate a tatălui său. Se pare că, într-adevăr, manelistul se confruntă cu diferite probleme de sănătate, iar de curând s-a infectat și cu noul coronavirus.

La momentul actual, Petrică Cercel este internat la Terapie Intensivă, într-un spital din Capitală, și se pare că dă semne că își revine. În continuare, Ionuț a mai adăugat faptul că analizele au ieșit mai bine în ultima perioadă și că tatăl lui ar fi internat, de fapt, de mai multe zile.

„Ceea ce am postat eu pe pagină e adevărat. Tata are niște probleme de sănătate, cu virusul ăsta, cu COVID, sperăm că vor trece toate cu răbdare și credință, suntem oameni credincioși și credem și în medicii din România.

Este internat la Terapie Intensivă, la un spital din Capitală. Medicii, doar ce am vorbit cu ei, mi-au zis că analizele au ieșit un pic mai bine, dă semne că-și revine. E internat de destul de multe zile.

A stat puțin acasă, l-am văzut că nu se simte bine și eu l-am dus la spital, i-am făcut testul. Am considerat că acolo știu medicii ce să facă cel mai bine.

Nu i-a fost teamă, tatăl meu a fost puternic tot timpul, mi-a zis că totul va trece cu bine. Noi suntem oameni credincioși, credem în Dumnezeu și în toate minunile lui, știm că finalul va fi unul fericit.

Tratamentul începe să dea roade, analizele ies din ce în ce mai bine.

Din fericire, tata nu are niciun fel de probleme de sănătate. Eu l-am dus pe picioare la spital, ieri avea o stare destul de normală. La câteva zile de la internare i s-a agravat starea”, a spus Ionuț Cercel pentru Cancan.