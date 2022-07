Tzancă Uraganu, prima reacție în scandalul cu vecinii. Cum se apară manelistul, după ce a fost dat pe mâna oamenilor legii: ”Femeia aceasta are probleme psihice”

In articol:

Face ce face și tot în ajunge să fie în prim-plan, indiferent că un lucru bun sau unul mai puțin bun îl aduce în lumina reflectoarelor.

Vorbim despre Tzancă Uraganu care de câteva luni se pare că este la cuțite cu vecinii de loc, totul ieșind la iveală abia acum.

Tzancă Uraganu le dă replica vecinilor care l-au expus unui noi scandal

După ce un medic stomatolog și soția acestuia i-au acuzat pe manelist și pe Lambada de violență verbală, amenințări și fapte violente, Tzancă încercând, spun ei, să le spargă ușa apartamentului, acum vedeta le dă replica.

În cadrul unei emisiuni TV, celebrul cântăreț dezminte tot ce medicul și soția sa au spus public. El declară că, de fapt, lucrurile nu au stat deloc așa.

Conform artistului, el se are bine cu toți vecinii, iar scandalul cu cei care locuiesc deasupra sa cu un etaj a început din cauza lor.

Noii proprietari ar fi cei care nu au ținut cont și de doleanțele artistului, referitoare la programul de renovare, și tot ei ar fi fost și cei care nu ar fi acceptat un dialog corespunzător.

„Eu nu am absolut nimic cu vecinii, cred că ei au ce au cu mine. (...) De fapt, mai repede femeia aceasta, că acest om nu prea am ce să zic, am vorbit o dată cu el, ne-am înțeles foarte frumos verbal. Făcea lucrări acolo, la acel apartament, și chiar l-am rugat cu frumosul să fie mai atent cu gălăgia sau măcar să mă anunțe și pe mine cu o zi înainte.(...) Nu doar el a lucrat acolo, în acel bloc, au lucrat mai mulți vecini și vorbeam cu ei. (...) Nu i-am zis după ora 15.00, i-am zis să dea găuri cu ce avea și gălăgia pe care o făceau ei. Ei au făcut gălăgie și băteau în podelele alea chiar și când nu mai erau lucrări”, a mărturisit Tzancă Uraganu, în cadrul unei emisiuni TV.

Ba mai mult decât atât, după ce a spus că el nu este un om certăreț și că a vrut doar să aibă parte de înțelegere, Tzancă Uraganu face acuzații grave la adresa vecinei sale.

El spune că femeia care îi aduce acuzații acum, de fapt, ar avea probleme psihice, ea fiind și mărul discordiei în situația de față.

Drept răzbunare, pentru gălăgia și deranjul provocat de atâta timp, Tzancă Uraganu spune că vecinii săi ar merita ca și el să asculte muzică în miez de noapte ori să îi deranjeze cu alte zgomote.

„Dau și eu drumul la muzică la 3, 4 noaptea și să bat și eu în tavane, ar fi ok? M-am dus cu frumosul și am vorbit, prima dată au înțeles și după aia au zis că nu îi interesează, mi-au vorbit foarte prost, mai ales femeia aceasta care am înțeles că are niște probleme psihice, vă spun foarte sincer.(...) Sunt probe de la Poliție, că Poliția a fost acolo după ceea ce s-a întâmplat la 20 de minute, a fost în amiza mare când eu i-am bătut la ușă la această femeie și i-am spus cu frumosul să vină să stăm de vorbă.(...) Tu nu ai cum să vorbești cu mine (n.r soția medicului) nu suntem de la egal la egal.(...) Când a ieșit ea la ușă, copilul ei a sărit la mine în brațe și ea îl trăgea”, a adăugat manelistul.

De cealaltă parte, soția medicului plusează și ea și spune că atât Tzancă, cât și Lambada nu au fost față de ea și soțul ei agresivi doar pe timpul renovării apartamentului, ci și recent. Ultima șicare dintre cei patru având loc în urmă cu doar câteva săptămâni.

„Totul s-a întâmplat când ne-am mutat aici, în ianuarie. În urma renovării au început cu terorizări, cu amenințări, inclusiv, acum trei săptămâni, au început să mă scuipe și au dat foarte tare în ușă. Am fost efectiv amenințată și scuipată de Lambada, cât și de Tzancă”, a spus soția medicului stomatolog.