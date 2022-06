Sorina Guță, ajutată cu bani de Tzancă Uraganu pentru a se putea opera: ”Dacă dă Dumnezeu să fie bine, o să mai am grijă de ea”

In articol:

De câteva zile, lumea maneliștilor a fost cuprinsă de o veste teribilă. Sorina, fosta parteneră a lui Nicolae Guță, trece prin momente cumplite, viața sa fiind pusă acum la încercare.

Cântăreața se confruntă cu probleme grave de sănătate, ale căror rezolvare stă într-o operație ce poate fi realizată în Turcia.

Tzancă Uraganu i-a oferit bani Sorinei Guță

Pentru acest lucru, vedeta are nevoie de 12.000 de euro, bani pe care nu îi deține și pentru care colegii de breaslă și prietenii au făcut un anunț public, în speranța că cei cu suflet mare vor contribui pentru ca vedeta să se însănătoșească.

Primul care a sărit în ajutorul ei a fost Tzancă Uraganu, urmat apoi de Narcisa Guță, o altă fostă soție de a manelistului, care a încercat să-și mobilizeze toți apropiații pentru a strânge bani pentru Sorina.

După ce nepoata artistei a spus că starea acesteia este una critică, Tzancă a acționat în consecință și spune că, așa cum a promis, a ajutat-o financiar pe Sorina.

Manelistul nu a dorit să declare ce sumă i-a oferit cântăreței, dar a făcut un apel către cei care o cunosc pentru a dona și ei atât cât pot, astfel încât Sorina să ajungă cât mai

repede în Turcia.

Mai mult decât atât, Tzancă Uraganu spune că dacă Sorina va trece cu bine peste intervenția pe care trebuie să o facă la o clinică din Turcia, el va continua să o ajute până ce se va repune pe picioare.

Mă simt foarte bucuros și îi mulțumesc lui Dumnezeu că am avut posibilitatea de a o ajuta, cât de cât. Sperăm ca toată lumea să se gândească la ea, cei care o îndrăgesc și să îi ofere acolo, cât de cât, un mic sprijin, ce poate fiecare. Dacă dă Dumnezeu să fie bine o să mai am grijă de ea, așa cum pot și sper să îi fie de folos ”, a spus Tzancă Uraganu.

Imediat ce imaginile cu ea la pat, intubată au ajuns virale, Sorina Guță a dorit ca toată lumea să afle de la ea adevărul despre starea sa de sănătate. Vedeta a precizat că totul a început după ce s-a infectat cu virusul din China, la care s-a adăugat și stilul ei haotic de viață. De asemenea, ea a mai precizat că nu cere nimănui nimic, toată speranța sa fiind acum în Dumnezeu.

„Nu am cerut milă de la nimeni toată viața mea, numai de la Iisus Hristos. Chiar dacă am căzut de la credință, nu mi-am pierdut-o. Domnul Iisus știe unde sunt banii pe care i-am câștigat. Timp de cinci ani, eu am ținut-o pe mama prin spitale. Nu am strâns bani, nu mi-am făcut palate și hoteluri. Am făcut mulți bani la viața mea, eu am ținut cumnați, nepoți, mamă și surori. Poate m-am dus la cântat cu papuci rupți, dar nepoții mei erau îmbrăcați și hrăniți. Nu au dus lipsă de nimic(...) Colegul meu, Tzancă, a vrut să facă un bine. M-a sunat, i-am zis că nu mai pot face cântări, că sunt bolnavă. S-a necăjit, a spus <<Sora mea, de ce nu ai spus? Te ajutăm noi>>. El a pus pe Facebook, că așa a înțeles, era la o nuntă, a spus că e transplant de rinichi, la televiziune au spus că mă zbat între viață și moarte. Problema este în felul următor, nu vreau să mă justific la nimeni. Nu mai pot să cânt(...) La toată lumea certuri, scandaluri, dar noi am fost uniți. Fraților, problema la mine este în felul următor. Toată lumea știe că 30 și ceva de ani am cântat, am fumat, am băut, nu mi-e rușine! Am ajuns în Germania acum câteva luni și am cântat, una peste altă, am luat boala corona. Când am ajuns în spital, m-au pus la perfuzii, la reanimare” , a explicat Sorina Guță în timpul unui live pe TikTok.