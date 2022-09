Tzancă Uraganu, primele declarații după ce s-a certat cu un preot în biserică: „Mirosea foarte tare a alcool”

In articol:

Tzancă Uraganu este, fără doar și poate, unul dintre cei mai iubiți artiști de la noi din țară, însă recent, fanii cântărețului nu l-au prea înțeles pe acesta, asta după ce pe internet s-a viralizat o filmare din biserică cu vedeta, în timp ce se certa cu un preot, având numai cuvinte dure la adresa părintelui.

Din filmarea respectivă se înțelege că, de fapt, preotul nu a mai dorit să facă nicio slujbă, asta pentru că artistul și ceilalți invitați au întârziat 15 minute, spunându-le acestora să nu mai intre în biserică.

„Acest domn preot ne-a spus să nu mai venim în biserică că nu ne mai face nici o slujbă, pentru că am întârziat un sfert de oră. În general, preoții sunt cei mai escroci și cei mai mari homosexuali, uitați-vă! Homosexualule! Să-ți fie rușine față de Dumnezeu, că vorbești în casa Lui să nu mai intrăm aici!”, a scump Tzancă Uraganu, în clipul său.

Ei bine, însă, pentru a lămuri întreaga situație, Tzancă Uraganu a făcut și primele declarații despre acest subiect.

Ce spune Tzancă Uraganu despre incidentul din biserică

Tzancă Uraganu a venit cu primele declarații după ce pe internet s-a viralizat o filmare cu el în timp ce se certa cu un preot, explicând exact cum a fost situația.

Artistul susține că, într-adevăr, s-a enervat foarte tare pe preot, din cauza atitudinii pe care o avea acesta. Cântărețul a mai spus că a întârziat doar 15 minute din cauza traficului, iar părintele a spus că nu va mai face nicio slujbă.

De asemenea, manelistul a mai precizat că preotul mirosea foarte tare a alcool, iar în final, Tzancă și ceilalți invitați au încercat să-l înțeleagă pe bărbat.

" Am fost în urmă cu câteva zile la biserică, unde am botezat-o pe nepoțica mea. Am întârziat câteva minute din cauza traficului. Era bară la bară. Preotul mi-a vorbit urât de când am ajuns. Mi-a spus: 'Poate vreți să nu vă mai botez nimic, poate vreți să vă dau afară'. Mirosea foarte tare a alcool și a zis că ne dă afară. Am încercat să nu dăm curs și să facem cumva să îl înțelegem că poate avea și el nervi.", a declarat Tzancă Uraganu, pentru un post TV.