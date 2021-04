Tzancă Uraganu se implică în campania de vaccinare! Artistul a acceptat propunerea lui Lucian Mîndruță și va compune maneaua despre imunizarea anti-COVID

In articol:

În urmă cu câteva zile, jurnalustul Lucian Mîndruță a făcut un apel public pe rețelele de socializare în care îl ruga pe nimeni altul decât Tzancă Uraganu să ajute autoritățile în campania de vaccinare.

Rugămintea a venit după ce omul de presă a văzut că manelistul are mai multe melodii în trending și este foarte ascultat de români. Mai mult, Lucian Mîndruță chiar a venit cu propuneri de versuri:

„ Buna ziua. Nu ma cunoasteti, nu va cunosc, dar am retinut din trendingul de pe Youtube ca sunteti capabil sa ajungeti la 1 milion de oameni in 24 de ore.

Noi? Azi avem 100.000 de locuri libere la vaccinare. Autoritatile nu mai stiu cum sa le ocupe, n-au campanie, mai zic din cand in cand la televizor sa ne vaccinam, da’ fara vlaga. N-au muschi la limba

Ce vreau sa va rog:

Nu vreti sa va ocupati dvs, domnu’ Uraganu?

Nu e greu. Aveti autoritate, inteleg ca si dl. Selly va asculta. Faceti, dom’le o manea! Ceva simplu. Nu vreau sa va dau sugestii, da’ am inceput aici ceva:

„Am seringa, am valoare,

si nici mana nu ma doare

daca-i moca vaccinare

la la la la la la la….”

Acum stiu ca puteti mai bine, da’ am zis sa dau doar directia.

N-avem buget, nu lipim pe frunte nici macar o suta de euro, dar luati-o ca pe o cerere onesta, serioasa, reala, catre cetateanul Tzanca.

Ar fi un frumos gest civic.

In fond, cred ca si dvs vreti sa inceapa nuntile mai devreme, nu?

Multumesc,.

Al dumneavoastra, Lucian Mindruta”, a scris în urmă cu câteva zile jurnalistul pe pagina personală de Facebook.

Tzancă Uraganu a acceptat propunerea lui Lucian Mîndruță

Artistul este unul dintre cei mai în vogă artiști, iar melodiile sale doboară topurile muzicale de pe Youtube, astfel că provocarea lansată de jurnalist pe rețelele de socializare nu-l sperie, ba din contră, este mai mult decât fericit să o accepte.

Tzancă Uraganu a scris pe rețelele de socializare că vrea să facă „hit despre veccinări”, iar pentru a reuși acest lucru i-a cerut ajutorul lui Marius de la Focșani. Suntem convinși că la numai câteva ore de la lansarea melodiei, va ajunge pe primul loc în topul de pe platforma Youtube.

„N-a vorbit rău domnul Lucian! Marius de la Focșani, eu zic să facem hit despre vaccinări”, a dezvăluit manelistul pe rețelele de socializare.

Lucian Mîndruță, nerăbdător să-i asculte melodia despre vaccin

Jurnalistul de arată mai mult decât încântat de isprava sa și îl asigură pe Tzancă Uraganu că se va bucura de tot sprijinul său, iar când melodia va fi gata, ci siguranță o va distribui pe conturile sale de pe rețelele de socializare, pentru a-i îndemna pe români să meargă în număr cât mai mare la vaccinarea anti-COVID.

„Acum câteva zile făceam un apel la Tzancă Uraganu să compună o piesă pro-vaccinare. Mi-a răspuns că se apucă de lucru. Și i-am promis și eu că îi dau share din toate puterile (nu că ar avea nevoie). Acum aștept cu urechile ciulite”, s-a arătat bucuros jurnalistul.