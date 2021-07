Tzanca Uraganul, amenințat de mafia albaneză după scandalul cu Dani Mocanu! Teroristul care a vrut să arunce în aer Muntele Athos, mesaj din închisoare: ”Ce o să-ți facem noi mai vezi doar în filmele horror”!

Tzancă Uraganul, amenințat de mafia albaneză 23:12, iul 27, 2021 Autor: Radu Constantin

Tzancă Uraganul a primit amenințări explicite de la unul dintre cei mai periculoși mafioți albanezi din Europa, condamnat la închisoare pe viață în Grecia. Este vorba despre Fabio Dushku, cunoscut în România sub porecla de ”Albanezu”, prieten apropiat al lui Dani Mocanu.

Fabio l-a amenințat pe Tzancă prin intermediul unui filmuleț postat pe Internet în care îi spune că dacă nu încetează conflictul cu prietenul lui, Dani Mocanu, îi va da ”interzis” la cântări în toată Europa.

Fabio Albanezu, către Tzancă: ”O să te fac să nu mai ieși din casă niciodată”

Fabio Dushku a aderat la două grupări teroriste

”Am văzut un video despre un boschetar, ca să zic așa, care vorbește despre fratele meu, Dani Mocanu. Nu știu cum îi zice, Tzancu, Tzancă, nu l-am văzut niciodată în viața mea. Are o gură prea mare. Cum zicem noi, albanezii, când vorbești mult, te mănâncă c... Dani Mocanu este fratele meu și este șmecher și are loc la toți șmecherii. Tu, Tzancu, sau cum te cheamă pe tine, ai grijă ce vorbești. O să te fac eu, Albanezu, să nu ieși din casa ta din România. Să nu mai ieși din România niciodată. Să nu cânți nici în Europa, nici în Grecia, nicăieri. Stai în banca ta, închide gura, dacă nu o să ți-o închid eu cu frații mei. Ai grijă ce faci. Dacă te-ai pus cu Dani Mocanu, ai probleme cu toți albanezii din Europa. Și noi nu știm să te batem, noi știm să te f..., să-ți facem ce vezi tu pe la televizor, în filme, dar nu alea de acțiune ci la filme horror.

Dani Mocanu este fratele meu, nu pentru o zi sau un an, este pentru toată viața. Stai cuminte, trebuie să-ți ceri scuze pentru ce ai făcut. Dacă nu, o să plătești prea greu, ține minte ce-ți spune Fabio Albanezu”, a spus bărbatul într-un live postat pe conturile de socializare.

Fabio Albanezu, condamnat pe viață și un cazier incredibil

Fabio Dushku are 36 de ani și un cazier greu de egalat. În 2010, el a fost arestat pentru crime și alte infracțiuni cu violență care ar fi avut loc în perioada 2007-2008, fiind condamnat la închisoare pe viață. O altă condamnare o are pentru apartenența la două organizații considerate teroriste: ”17 Noiembrie” și ”Grupul de Pompieri”. În 2015, el a fost acuzat că, alături de 40 de persoane, plănuiau să arunce în aer închisoarea în care se aflau. De asemenea, în 2018, autoritățile elene s-au lăudat că au dejucat planul acestuia de a evada din închisoarea Koridhalo. Dushku a respins toate acuzațiile și a dezvăluit într-un interviu despre o înscenare a autorităților dar și despre o adevărată mafie a închisorilor, cu acțiuni dure îndreptate împotriva deținuților albanezi din penitenciarele grecești. Nu în ultimul rând, presa din Grecia a dezvăluit că Fabio Dushku plănuia să arunce în aer mânăstirile ortodoxe de la Muntele Athos, un loc văzut ca un simbol al creștinismului.

Dani Mocanu are prieteni grei în Europa

Fabio Dushku este însă și un prieten vechi al lui Dani Mocanu, al cărui melodii le ascultă în celulă aproape zilnic. Albanezul a dat share, anul trecut, melodiei ”Asasin 2” interpretată de român iar manelistul a postat pe contul lui câteva fotografii cu temutul mafiot albanez.