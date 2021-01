Tzanca Uraganul îl face praf pe fratele lui, Miraj. Manelistul îl jignește în ultimul hal: ”Cântă și prost, cântă și fals, e vai de capul lui”

In articol:

Tzanca Uraganul îl face praf chiar pe fratele lui, Miraj, după ce acesta a lansat o melodie cu cele două surori Reea și Tina. Scandalul dintre manelist și cele două vloggerițe continuă să ia amploare, iar după noua colaborare total neașteptată dintre Reea, Tina și Miraj, Tzanca s-a enervat la culme.

Cântărețul a făcut un live pe Instagram, unde i-a adresat cuvinte dure chiar fratelui său de sânge. Manelistul s-a jurat pe familia lui, inclusiv pe fetița lui, atunci când a spus despre Miraj că este ”vai de capul lui”.

Reea, Tina și Miraj[Sursa foto: Instagram]

Tzanca Uraganul, jigniri dure la adresa lui Miraj

Tzanca Uraganul a răbufnit după ce Miraj a lansat o piesă cu Reea și Tina, deși manelistul se afla într-un scandal imens cu cele două surori. Deși cântărețul le-ar fi amenințat pe cele două vloggerițe că nu vor mai lansa nicio piesă, în nici un studio din București, iată că Reea și Tina l-au lovit unde nu se

aștepta!

După ce a auzit piesa, atac direct la adresa lui Tzanca, manelistul a luat ”foc” pe internet. Cuvintele adresate fratelui său sunt de-a dreptul jignitoare.

”Boschetarul acesta de Miraj, că asta este un boschetar. Mă obligă să fac aceste postări, care nu-mi stau în caracter, că nu vreau eu, așa pentru mine, nu pentru el. Vă dați seama, nu-i convine. Am proprietăți de un milion de euro, cash și el nu are nici casă după el plătită. Ca să vedeți diferența. Vorbim pe bune. Eu nu mă jur strâmb că am frică de Dumnezeu. Să moară fata mea dacă are casa plătită. Vorbește gunoiul acela de mine, care a luat bătaie peste tot…

Ați văzut și voi în ce hal a ajuns. Cântă și prost, cântă și fals, e vai de capul lui. N-are nici formație, a făcut numai nenorociri pe unde a fost…Nu-l acceptă nimeni pentru că este un gunoi. Săracul ăsta să-și vadă de treaba lui”, a spus Tzanca Uraganul despre fratele lui, Miraj.

Tzanca Uraganul[Sursa foto: Instagram]

Tzanca Uraganul i-a adresat cuvinte jignitoare chiar fratelui său, Miraj. Niciun fan de-al manelistului nu se aștepta ca acesta să-l jignească în ultimul hal chiar pe fratele lui.