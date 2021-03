Ucigașul din Onești, audiat pe patul de spital! Agresorul susține că nu își aduce aminte nimic

In articol:

Ucigașul din Onești a fost audiat de către polițiști, pe patul de spital. Agresorul declară faptul că nu își aduce aminte de luarea de ostatici și de crimă.

Gheorghe Moroșan, audiat pe patul de spital

Gheorghe Moroșanu, agresorul care a luat ostatici doi bărbați și apoi i-a ucis, a fost audiat de către polițiști, pe patul de spital, timp de 18 minute. Se pare că bărbatul declară faptul că nu își aduce aminte nimic din ziua respectivă.

"Pacientul a fost detubat, iar medicii au decis că pot să cheme procurorii pentru a-şi continua procedurile judiciare", a declarat Mirela Romaneț, Spitalul Județean de Urgență Bacău.

Totodată, se pare că individu va rămâne internat la terapie intensivă, după ce în urmă cu doar o zi a fost supus unei intrevenții abdominale.

"Are plăgile acelea împuşcate, mai are şi comorbidităţi pe deasupra, e obez, are insuficienţă cardiacă. Pe lângă asta, mai are şi o insuficienţă renală", a declarat Adrian Popa, manager spital județean Bacău.

Vineri, 5 martie, unul dintre muncitori a fost condus pe ultimul drum.

Silviu avea doar 36 de ani, era orfan de mamă de la vârsta de 5 ani, iar acum doi ani și-a pierdut și tatăl.

O crimă șocantă a îngrozit întreagă țară. Gheorghe Moroșanu, fostul proprietar al unui apartament din Onești, a mers la fosta locuință. Însă, acolo, erau doi muncitori, care se ocupau de renovare. Extrem de furios de faptul că a pierdut apartamentul, bărbatul a recurs la un gest total neașteptat.

I-a luat ostatici pe cei doi și a sunat la poliție pentru a anunța.

La fața locului au fost transmise mai multe echipaje de poliție, de intrevenție, dar și un negociator. Din păcate, individul i-a înjunghiat mortal pe cei doi chiar în fosta casă a lui. Ulterior, agresorul a fost împușcat de către polițiști.