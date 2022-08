„Uite ce ai pierdut” Cum s-a filmat Theo Rose alături de Smiley, după despărțirea de Alex Leonte

In articol:

Vestea că Theo Rose și Alex Leonte s-au despărțit a luat prin surprindere toți fanii cuplului, care și-au pus numeroase semne de întrebare privind separarea dintre cei doi, gurile rele spunând chiar că a fost vorba despre infidelitate în cuplul lor, însă artista și fostul partener de viață au explicat că nici nu încape în discuție acest aspect.

Chiar dacă și-au spus ”Adio”, atât Theo Rose, cât și Alex Leonte, își continuă activitățile de zi cu zi și se axează în continuare pe carierele lor, iar recent, artista s-a filmat alături de colegul său de breaslă, Smiley, în timpul unui proiect, iar ipostaza în care au fost surprinși cei doi i-a amuzat la culme pe fani.

Cei doi artiști s-au filmat pe un aeroport, iar aceștia au făcut câteva glume, pentru a-și amuza urmăritorii de pe rețelele de socializare.

„Theo Rose: Eu și Smiley am fost acolo, l-am întâlnit pe Mitrică.

Smiley: Uite Mitrică ce ai pierdut!”, au spus cei doi, pe Instagram.

Smiley și Theo Rose [Sursa foto: Instagram]

Ce a spus Theo Rose despre relația cu Anghel Damian

Alex Leonte și Theo Rose au fost împreună timp de cinci ani, însă relația lor a ajuns la final, iar cunoscuta cântăreață a început o poveste de dragoste cu regizorul Anghel Damian, care este și fostul partener

de viață al Liei Bugnar.

La scurt timp după ce s-a aflat că artista și regizorul formează un cuplu, asta după ce au fost surprinși că se sărutau, cântăreața a făcut și primele declarații.

”Reiese că relația mea cu Alex s-a încheiat, respectiv că altcineva a apărut în viața mea, lucruri adevărate, doar că lucrurile astea erau știute de către mine, Alex, familia și oamenii foarte apropiați de mine. Doar că noi am vrut să se întâmple cu discreție lucrurile astea, eu, mai degrabă, am vrut să se întâmple cu discreție, și să anunț eu la un moment dat că s-a întâmplat asta, ne-am despărțit Nimeni nu a înșelat pe nimeni. Alex știa de existența lui Anghel. Noi am vorbit despre asta. Ne-am despărțit, în primul rând, pentru că lucrurile nu mai mergeau între noi, după care Alex a aflat de existența lui Anghel în viața mea, l-am pus în temă cu tot ce se întâmplă în viața mea în perioada asta, pentru că am zis că o să vorbim deschis”, a declarat Theo Rose, pe Instagram.