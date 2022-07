Uite cum arată o femeie de 44 de ani! Crina Abrudan e piesă! Vedeta a încins litoralul mai rău ca Soarele | EXCLUSIV

In articol:

Crina Abrudan se poate mândri cu un corp de invidiat la 44 de ani. Vedeta a fost surprinsă weekend ce tocmai a trecut la Mamaia, acolo unde a făcut furori pe plajă.

Alături de soțul ei, fost prezentatoare a știrilor sportive s-a relaxat la soare, acolo unde a afișat un trup de invidiat. La cei 44 de ani ai săi, Crina Abrudan e piesă și a încins plaja mai ceva ce Soarele.

Crina Abrudan se poate mândri cu un corp de invidiat la 44 de ani [Sursa foto: WOWbiz ]

Crina Abrudan, piesă pe plaja de la Mamaia

Crina Abrudan se poate bucura de un corp de invidiat! Vedeta arată beton, iar fizicul ei a fost imediat remarcat și de turiștii de pe plajă, care nu au ezitat și au întors imediat capul după ea.

Citeste si: Cum alege să pună capăt relației fiecare zodie. Scorpionul este cel mai nemilos, iar Vărsătorul de abia poate rosti două cuvinte

Vedeta s-a distras weekendul trecut la mare, alături de soțul ei, iar paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o pe plaja de la Mamaia. Fosta știristă a venit pe litoral alături de câinele său, patrupedul făcând și el o baie în mare.

Paparazzi WOWbiz.ro au surprins-o pe Crina Abrudan pe plaja de la Mamaia [Sursa foto: WOWbiz ]

Citeste si: „La cât i-am dat în viața mea”. Ce pensie alimentară va plăti Laurențiu Reghecampf, potrivit deciziei luate în instanță- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Crina a fost extrem de atentă cu animalul de companie, i-a aruncat de câteva ori minge în apă și s-au bucurat împreună de momentul de relaxare, iar mai apoi cei doi buni prieteni

s-au întors la șezlong.

În tot acest timp însă, corpul de zeiță al vedetei a fost imediat remarcat de turiștii așezați pe prosop la malul mării, iar aceștia nu au mai scăpat-o din ochi.

Cum se menține în formă Crina Abrudan

Fosta prezentatoare TV are o siluetă impecabilă și s-a menținut întotdeauna în formă. De-a lungul timpului, multă lume s-a întrebat cum reușește blondina să se mențină în formă și oare ce eforturi face pentru corpul de păpușă, iar anul trecut

a fost și elucidat misterul.

Citeste si: Muncitor ars de viu într-un accident de muncă, lângă Biblioteca Centrală

Vedeta face foarte mult sport, deși în trecut nu era un fan al activităților fizice. Fosta știristă se bucură și de o moștenire genetică de invidiat, iar prin sport reușește să se mențină în formă și să aibă și o stare fizică bună.

„Am început sa fac sport fără să am de dat jos niște kilograme sau fără să mă nemulțumească foarte mult ceva la corpul meu. Am făcut-o pentru sănătatea corpului și a psihicului. Am început să merg la sală sperând că îmi voi și disciplina puțin programul de somn și de mâncare și poate chiar regimul alimentar pentru că mănânc lucruri care nu sunt sănătoase.

Până acum nu eram fan sport, dar am decis să merg la sală pentru atmosfera foarte energică de la antrenamente, pentru că este distractiv și nu mă plictisesc și pentru că faci tot timpul altceva”, a explicat vedeta, potrivit Spynews.

La ce tip de antrenamente recurge fosta știristă

Corpul de divă cu efort se ține, iar vedeta se pare că știe foarte bine acest lucru. Crina Abrudan a explicat, în trecut, și ce exerciții făcea la sală. Aceasta a recunoscut că la început totul a fost mai dificil, însă a avut ambiție, iar după șase săptămâni deja s-au văzut rezultate.

„Antrenament cu sfori, gantere, benzi, împing sania, arunc mingea medicinală, pedalez pe bicicletă. Nu mă plictisesc deloc și nici nu îmi dau seama când trece ora.

La început a fost destul de dificil să mă acomodez pentru că nu aveam condiție fizică aproape deloc. Fac în curând șase săptămâni și sunt foarte mulțumită de mine. După ce închei programul de opt săptămâni vreau să continui pentru că mă simt extraordinar la antrenament”, a declarat Crina Abrudan în trecut.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!