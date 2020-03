Epidemia de coronavirus face ravagii în Italia, iar români care locuiesc în această țară sunt în stare de șoc, la fel și familiile acestora, care se află în țară! Unul dintre aceste cazuri este și cel al lui Mari de la Puterea Dragostei, a cărei mamă este stabilită de mai bine de zece ani în Peninsulă. Citeste si: Călătoriile concurenților de la Puterea Dragostei, afectate de coronavirus! Ce a pățit Livian pe aeroport

În premieră pentru WOWbiz.ro, Mari a dezvăluit ce sentimente o încearcă în aceste momente și cât de greu îi este să își știe părintele într-o situație critică.

Mari de la Puterea dragostei vorbește zilnic cu mama ei!

Cu toate temerile pe care le-ar putea provoca știrile despre coronavirus, ei bine, mama fostei concurente de la Puterea dragostei încearcă să o determine, telefonic, să nu se gândească la situații grave.

"Mi-a spus că nu trebuie să mă panichez atât, fiindcă acolo, în spital, nu intră oricine, oamenii care vin la clinică sunt controlați și nu ar trebui să îmi fac griji! Cu toate astea, eu îmi fac griji, fiindcă văd toate aceste informații zilnic, se tot vorbește la televizor și...e normal. Sincer, chiar dacă, poate, nu aș vrea să cred că este real sută sută ce se spune, deoarece cu cât crezi și te panichezi cu atât atragi lucrurile astea spre tine, tot mă afectează", a comentat Mari de la Puterea dragostei.

Mari de la Puterea dragostei este speriată pentru mama ei din Italia! ”O să se izoleze zona, de fapt tot centrul Italiei, timp de o lună”

Mari de la Puterea dragostei este speriată pentru mama ei din Italia, mai ales că are și informații de ultim moment. ”O să se izoleze zona, de fapt tot centrul Italiei, timp de o lună. Pe mine asta mă sperie, pentru că dacă o să fie ceva mai grav de atât, eu nu am să pot să o mai văd, nu o să poată veni la mine, și nici eu nu am să pot să mă duc la ea. Știu că este destul de mare, se poate proteja, are destul de mulți prieteni acolo, stă de 10 ani în străinătate, are familie. Pe de altă parte, mă are pe mine acasă și este îngrijorată pentru mine și eu pentru ea! Sper să se termine la un moment dat acest coșmar”, a conchis Mari.