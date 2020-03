Ella de la Puterea Dragostei are o poveste de viață impresionantă. Provenind dintr-o familie de pensticostali, Ella a fost crescută de mama sa oarbă. Când a intrat în emisiunea Puterea Dragostei, Ella a vorbit despre boala mamei sale. A fost și condamnată de fanii emisiunii care au susținut că încearcă să impresioneze pentru voturi și de aceea vorbește despre drama mamei sale. Apoi, au fost unii care au spus că Ella nu e apropiată de părinții ei și că nu-I vizitează chiar și atunci când se întoarce în țară.

De cele mai multe ori, Ella de la Puterea Dragostei nu a răspuns la acuzațiile răutăcioase. Acum însă, Ella care se află în România, le-a sus urmăritorilor săi: ”, a mărturisit Ella, care a precizat că părinții ei nu se află în țară acum.

Robert Ionescu de la Puterea Dragostei: Ella le trimite bani părinților ei

Însă, Robert Ionescu, fostul concurent de la Puterea Dragostei, bun prieten cu Ella a făcut pe un live al furmoasei brunete o dezvăluire emoționantă. ”Eu am rămas uimit. Ella trimite bani familie sale. Eu am auzit întâmplător discuția telefonică cu mama ei, iar Ella îi spunea că îi trimite o sumă mare de bani. Iartă-mă că am spus asta, dar așa am simțit, să spun asta, chiar dacă tu te vei supăra pe mine”, a spus Robert Ionescu de la Puterea Dragostei.

Ella de la Puterea Dragostei, despre mama sa oarbă

Ella de la Puterea Dragostei a povestit la WOWbiz.ro despre mama sa oarbă.

”Mama mea a rămas oarbă de la 14 ani din cauza unui abces făcut la o măsea care avea să ajungă la creier. S-a intervenit chirurgical atunci la nivel cerebral, i s-au făcut nu mai puțin de patru operații pe creier, dar, din nefericire, fără rezultat! Trei dintre intervenți au fost OK, dar medicii au considerat că mai este necesară încă una, fiindcă mai existau urme de infecție în zona capului. Aceasta avea să fie însă un eșec, întrucât la operație, i-au fost atinși nervii optici și atunci mama și-a pierdut definitiv vederea”, a vorbit Ella de la Puterea Dragostei despre femeia care i-a dat viață.

Ella de la Puterea dragostei a vorbit despre mama sa oarbă și despre modul în care a încercat să o vindece de-a lungul timpului. ”Pe parcursul anilor, am încercat să o ajutăm toți, cei din familie! Îmi aduc aminte că acum 15 ani, am abordat un medic celebru din Detroit, chiar s-a și intervenit la o emisiune pentru a putea găsii banii necesari să mergem în America, dar fără mari reușite. Nu am putut ajunge acolo, vă spun sincer, și fiindcă aveam nevoie de 85.000 de dolari, o sumă foarte mare, exorbitantă, dar și pentru că ni s-a explicat și faptul că dacă am fi operat-o, nu ar fi avut decât 1 % șanse să vadă. Așa că am renunțat la idee. Ulterior, am contactat un alt doctor specialist în oftalmologie și intervenții de mare risc la nivel ocular și el chiar mi-a dat lovitura de grație. Mi-a explicat că nu se mai putea face nimic, deoarece la vârsta ei, jumătate din creier era mort și era practic imposibil să reacționeze la stimuli. Vă dați seama, mama are 56 de ani, este atât de tânără și nu poate deschide ochii, este dureros și frustant”, a mai povestit Ella.