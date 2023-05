Ultim moment! Ce se întâmplă între Adrian Mutu și fiica lui după ce tânăra și-a făcut un iubit: "Nu mai e ce-a fost! Nu îmi doresc asta"

In articol:

Adrian Mutu are patru copii din cele trei căsnicii, cu Alexandra Dinu, Consuelo Matos și Sandra. Din prima relație a rezultat Mario, în urma mariajului cu frumoasa brunetă din Columbia, ”Briliantul” este tată a două fete, Adriana și Maya, iar din ultima căsătorie, el are tot un băiat, mezinul Tiago.

Ce se întâmplă între Adrian Mutu și fiica lui după ce tânăra și-a făcut un iubit! ”A început să se deterioreze relația noastră”

Adrian Mut u se înțelege perfect cu toți copiii săi, doar în ultima perioadă, lucrurile au început să ”scârțâie” în relația pe care o are cu Adriana, fata sa mai mare. Antrenorul Rapidului a recunoscut acest lucru în urmă cu două luni, atunci când, într-o declarație pentru Fanatik, a spus clar că, de când are un iubit, situația dintre ei este mai încordată.

” Cea mare are 17 ani. Acum are prieten, de aici a început să se deterioreze relația noastră, că și-a făcut prieten”, a menționat atunci Adrian Mutu.

Adriana Mutu [Sursa foto: Instagram]

Adrian Mutu a vorbit despre iubitul fiicei sale! ”Mă ia inima când stau să mă gândesc”

Zilele trecute, Mutu a reconfirmat că încă nu îi cade bine povestea de iubire a Adrianei, drept dovadă că încă există mici tensiuni între ei.

"În momentul ăsta, fata mea are un prieten. Orice tată de fată este gelos, îți dai seama, mă ia inima numai când stau să mă gândesc. Relația noastră nu mai e ce a fost (n.r. râde). Nu e fotbalist, păi dacă mai era și fotbalist. Nu îmi doresc asta", i-a declarat Adrian Mutu lui Mihai Bobonete în cadrul podcastulului ”Da Bravo”.

Adrian Mutu [Sursa foto: Instagram]

Adrian Mutu, dezvăluiri despre Consuelo: ”Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă”

Adrian Mutu a vorbit despre fiica lui, dar a dezvăluit și ce l-a apropiat de mama ei, Consuelo, în urmă cu ani de zile.

”Domnișoara cu care mă vedeam venea cu o prietenă, Consuelo Matos Gomez, ministrul-consilier al Republicii Dominicane la Vatican. Ne-am cunoscut la Roma și, treptat, ne-am dat seama că între noi există o atracție.

Ce mi-a plăcut la ea? Era sensibilă, caldă. OK, eram firi foarte diferite, dar pe atunci credeam că acest lucru este benefic, pentru că urma să ne completăm. Șase, șapte luni am fost prieteni, apoi am decis să ne căsătorim”, a spus Mutu la podcast, apoi a dat detalii despre cununia lor civilă.

„Am mers în Dominicană, în La Vega, al patrulea oraș ca mărime de acolo, la vreo 110 kilometri de capitala Santo Domingo. A venit cu prietena ei cea mai bună.

Era 10 seara, iar noi îmbrăcați ca de plajă. A fost o ceremonie scurtă și frumoasă, apoi nunta am făcut-o în octombrie, la Roma”, a mai povestit Adrian Mutu pentru aceeași sursă.

