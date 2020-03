Teama de coronavirus atinge cote alarmante în Italia! Pe zi ce trece, apar noi informații despre răspândirea lui, astfel că, la nivelul cluburilor de fotbal de exemplu, s-au luat măsuri de precauție extreme.

Drept dovadă, după ce s-a aflat că nu mai puțin de patru jucători de la Pianese, formație ce activează în Serie C, au fost depistați pozitiv la COVID-19, imediat, și Juventus Torino și-a băgat fotbaliștii în carantină după ce echipa sa U23 a fost ultima care a înfruntat-o pe teren, pe 23 februarie. Citeste si: Ce se întâmplă în aceste momente cu iubita lui Sergiu, primul român infectat cu coronavirus

Jucătorii au fost testați după meciul Pianese-Juventus U23

În urma investigațiilor medicale, din fericire, niciun component al formației bianconero U23 nu are simptome de coronavirus, la testări, rezultatele fiind în totalitate negative. Chiar și așa, mai catolica decât Papa, conducerea clubului a luat decizia ca lotul să fie izolat timp de o săptămână, până când situația nu va mai fi pusă sub semnul întrebării ”Antrenamentele au fost suspendate temporar. Jucătorii rămân sub control medical”, s-a anunțat într-un comunicat oficial. Citeste si: Țara în care CORONAVIRUS a făcut ravagii cu 66 de morţi şi 1.501 de cazuri de infectare

Un fotbalist român a intrat în carantină în Italia! El va sta în cantonament izolat până pe 8 Martie

Ar mai fi de specificat faptul că în toată aceasta nebunie și un fotbalist român a intrat în carantină în Italia! Este vorba despre Radu Drăgușin, puștiul minune în vârstă de 18 ani, fundaș al clubului piemontez, care a evoluat în 25 de meciuri în acest sezon la juniorii și la tineretul bianconerilor, noul Chelini cum îi spun oameni din lumea sportului cu balonul rotund! ”Pe 23 februarie, stoperul a evoluat la Juve U19, dar el face parte din lotul U23, s-a pregătit și a stat în vestiar cu colegii lui care eu evoluau cu Pianese”, s-a specificat în gsp.ro, care a mai menționat că Radu nu a scăpat astfel de izolare în cantoment până pe 8 Martie, așa cum s-a întâmplat și cu ceilalți jucători.