Ultima discuție pe care Victor Socaciu a avut-o cu fiul său! „Mi-a zis că nu e nimic grav”. Trei săptămâni mai tărziu artistul a decedat

In articol:

Victor Socaciu a murit în urmă cu două zile, la vârsta de 68 de ani, după ce a a traversat o perioadă foarte delicată în ceea ce privește starea de sănătate.

Totul a începtul după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2. A început să acumuleze lichid la plămâni și a fost nevoie să mergă la spital pentru a face drenaj. Acolo a avut ghinionul de a se infecta cu o bacterie intraspitalicească care, în cele din urmă, i-a curmat viața.

Vestea morții sale a picat ca un fulger pentru toată familia, iar printre cei mai afectați se numără Victoraș, fiul pe care acesta îl avea din căsnicia cu Marina Almășan. Tânărul nu a mai apucat să vorbească sau să-și vadă tatăl în ultimele clipe din viață.

Victor Socaciu și Victoraș vorbiseră în urmă cu trei săptămâni

Vizibil afectat, tânărul a povestit că ultima oară și-a văzut tatăl în urmă cu două luni, atunci când a fost uimit să vadă în ce stare se află. Slăbise mult și se vedea că era măcinat din interior de problemele de sănătate.

Fără să știe, în urmă cu trei săptămâni a fost ultima oară cînd i-a auzit vocea lui Victor Socaciu. Atunci, regretatul artist de muzică folk și-a liniștit fiul spunându-i că deși se află în spital nu este nimic grav, ci își va reveni în timp util pentru a participa la un concert. Se pare, totuși, că soarta lui a fost cu totul alta, iar acum Victoraș își mai poate auzi tatăl doar în zecile de melodii și balade pe care le-a lansat de-a lungul carierei.

Citeste si: Loredanei Chivu i-au "putrezit" fesele. Imagini șocante cu posteriorul siliconat al blondei...- bzi.ro

„Ultima oară m-am văzut cu el acum două luni la casa lui de la Cornu, slăbise 20 și ceva de kilograme. De atunci m-a lovit un gând, m-a lovit viața din plin, am realizat că trebuie să trăiesc cu gândul că trebuie să se ducă. Având așa starea de sănătate foarte rea, până în ultimul moment a cântat, a compus, a făcut ce a iubit.

Citeste si: Adrian Năstase, mesaj emoționant despre Victor Socaciu. Ultima dată când l-a vizitat, artistul a uitat un obiect în biroul fostului premier: "Simbol al unor promisiuni nerealizate"

Ultima oară când am vorbit cu tata a fost acum trei săptămâni, l-am sunat într-o seară și a zis că e în spital și că are o procedură la plâmâni și că nu e nimic grav. Mi-a zis că o să se ducă la concert, că avea un concert pe 3 decembrie”, a dezvăluit fiul lui Victor Socaciu și Marina Alămșan la un post de televiziune.

Victoraș: „A suferit de COVID, a rămas cu sechele, de atunci starea lui de sănătate s-a dus în jos”

Tânărul spune că tatăl său și-a trăit viața din plin și este convins că a plecat împăcat acolo sus. Mai mult Victoraș este împăcat cu gândul că Victor Socaciu va trăi veșnic prin piesele pe care le-a compus de-a lungul anilor, care vor rămâne nemuritoare.

Citeste si: Fiul lui Victor Socaciu, dezvăluiri dureroase de la priveghiul tatălui său! „Aș fi vrut să fie mai multă lume”. Nimic nu este așa cum se aștepta el

„Victor Socaciu, tatăl meu și tatăl nostru, a fost exact așa cum a vrut, a trăit așa cum a vrut, a trăit viața din plin. Are trei copii, a fost foarte mândru de toți trei, sunt sigur că s-a dus împăcat. Am foarte multe amintiri cu el de pe la concertele lui, de prin vacanțe. Am știut de când a suferit de COVID, a rămas cu sechele, de atunci starea lui de sănătate s-a dus în jos”, a mai spus el.

Distribuie pe: