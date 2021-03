In articol:

Ultima dorinţă a Corneliei Catanga. Din nefericire, artista nu a mai apucat să şi-o împlinească. Cântăreaţa a murit în cursul acestei dimineţi.

Ultima dorinţă a Corneliei Catanga

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani, în această dimineaţă. Cornelia Catanga era internată la Spitalul Universitar din Capitală și a fost răpusă de un stop cardio-respirator, produs de complicațiile provocate de COVID.

Cornelia Catanga şi fiul său[Sursa foto: Facebook]

Cea mai arzătoare dorinţă a artistei nu a mai fost îndeplinită. Ultima dorinţă a Corneliei Catanga era să îşi vadă fiul aşezat la casa lui. Cântăreaţa îşi dorea să îi organizeze o nuntă mare fiului său, Alexandru, care are acum 24 de ani.

Alexandru Pădureanu, fiul regretatei Cornelia Catanga, este logodit cu o tânără din America.

Cornelia Catanga era nespus de bucuroasă că va organiza nunta băiatului său.

„Alina are o altă profesie, nu e artist, e din America, născută la New York! O să vină luna viitoare în Bucureşti! Şi apoi va urma să ne cununăm şi să ne întoarcem în America. Că acolo este şi visul meu să îmi urmez cariera artistică. Am cântat în faimosul club din lume la „Blue Note”, invitat de cel mai mare trompetist din lume, Arturo Sandoval.

Mama şi tata sunt extraordinar de fericiţi. Sunt în ţară de la Crăciun, am petrecut sărbătorile aici, dar mor de dorul iubitei mele!”, a declarat în urmă cu ceva timp fiul artistei pentru click.ro.

Cornelia Catanga[Sursa foto: Facebook]

Cornelia Catanga a murit la spital

Conform surselor WOWbiz.ro, Cornelia Catanga a ajuns în stare critică, cu ambulanța, la Spitalul Univeristar din Capitală. Fusese chemată Salvarea pentru că artista se simțea foarte rău, iar medicii ajunși la ea acasă au constatat că este vorba de un infarct. Dusă, de urgență, la spital, Cornelia Catanga a pierdut lupta cu viața în ciuda tuturor eforturilor medicale, artista fiind supusă, în van, manevrelor de resuscitare, inima ei nerezistând, afectată probabil și de cumplitul virus pe care îl avea.

De altfel, Cornelia Catanga are istoric medical în ceea ce privește problemele cardiace, ea având, și în 2019, un infarct, la acea vreme fiind însă salvată.

Cornelia Catanga[Sursa foto: Facebook]

Cornelia Catanga, cariera muzicală

Cornelia Catanga, născută pe 9 martie 1958, în judeţul Buzău, a fost o interpretă de muzică lăutărească, fiind nepoata violonistei Maricica Catanga.

Cornelia a început să cânte la acordeon, iar în 1966 cântă pentru prima dată pe scenă, la balul comunei Valea Plopului. Judeţul Prahova.

În anul 1969 participă la o preselecţie la Casa de Creaţie din Buzău, aici fiind descoperită de Doina Badea cu care colaboreaza un an, ca solist instrumentist.

În 1971 cântă pentru prima dată alaturi de Toni Iordache, iar în perioada 1972-1978 începe sa cânte la nunţi alături de Nicolae Florian şi Marin Năsturică.

În 1979, Catanga cântă pentru scurt timp alături de Romica Puceanu, iar in 1985 are primul spectacol la Sala Polivalentă (spectacol de comedie cu momente muzicale, alături de Stela Popescu şi Alexandru Arşinel.)

Din 1986 încep turneele in străinătate (în special Israel, dar şi Berlin) iar primul LP îl lansează îm 1989, acompaniată de orchestra lui Ion Onoriu.

După 1995 înregistrează colaborări cu Sfinx Experience, Nicu Constantin şi Loredana Groza, dar continuând colaborările şi cu Nicolae Nitescu, Florica Roşioru, relatează adevarul.ro.