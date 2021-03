In articol:

Cornelia Catanga copii. Faimoasa cântăreaţă a murit în această dimineaţă în urma unui stop cardio respirator.

Cornelia Catanga şi fostul său soţ, Aurel Pădureanu, au împreună un fiu, Alexandru, care are 24 de ani şi este stabilit în America.

Ultimul mesaj pe care Alexandru Pădureanu l-a postat pe reţelele de socilaizare a fost în urmă cu două zile, atunci când Alexandru îşi lăuda mama în faţa internauţilor.

"Postez și eu asta, ptr "unii" care se pricep la muzica și au impresia ca muzica s-a terminat la Regi/Regine si asa mai departe... ei le știu pe toate....(hohaveller) stai asa ca nu-i asa, femeia asta care o postez, a avut si are un auz fantastic, si când pune mana pe acordeon canta ca bărbații...numai zic când intra intr-o încăpere face liniște în 2 secunde,oriunde se duce. Are un TALENT ATAT de MARE încât îmi spune pana si tonalitatile la JAZZ fie ca-i cant, fie ca ascult ceva frumos,care vreau sa împărtășesc cu ea și rămân ului!!!! Nu o laud ca-i femeia care mi-a dat viata, dar e GREU sa ai super carisma, si sa fii iubita de toti...Dar mai ales de DUMNEZEU!!! Sa ascultam zic eu, fără prea multa vorbărie..SANATATE!!!!" , a scris Alexandru, fiul Corneliei, în urmă cu două zile pe reţelele de socializare.

Cronelia Catanga l-a acuzat pe Aurel Pădureanu că i-a schimbat copilul la naştere

Cornelia Catanga l-a acuzat pe soțul ei că i-ar fi schimbat copilul la naștere, în loc să îi aducă o fetiță, așa cum i-au spus medicii că a născut, bărbatul a venit în braţe cu un băiețel.

„Eu mi-am dorit foarte mult să am o fată, îmi doream cu orice preț o fată. Când eram însărcinată și m-am dus la ecograf, domnul doctor de la la Spitalul Polizu mi-a spus că eu port în pântec o fată. Medicul a vrut ca eu să fiu liniștită înainte de naștere. Eu am născut prin cezariană pe la ora 14, iar pe la 17 când m-am trezit din anestezie a venit Pădureanu cu Alex în brațe. I-am zis «Pleacă cu asta de aici! Ce ai făcut cu fata mea, mi-ai schimbat copilul» Eu am crezut că Pădureanu mi-a schimbat copilul în maternitate. Medicii mi-au zis că e fată, dar el a venit cu un băiat. După acest episod, asistenta șefă a venit și mi-a spus adevărul. Ei m-au mințit pentru ca eu să nu ies din starea de confort”, a declarat Cornelia Catanga, potrivit spynews.ro.

Cornelia Catanga a murit

Cornelia Catanga a murit la vârsta de 63 de ani, la Spitalul Universtitar din Capitală. Anunțul tragic a fost făcut de Mara Bănică, vineri dimineață.

”Din pacate, Cornelia Catanga s a prapadit. Sunt impietrita, efectiv. Un stop cardiorespirator suprapus cu un Covid a rapus o, acum o ora, la Spitalul Universitar din Capitala. Dumnezeu sa o ierte!”, a scris Mara Bănică pe pagina sa de Facebook.

Cornelia Catanga era internată la Spitalul Universitar din Capitală și a fost răpusă de un stop cardio-respirator, produs de complicațiile provocate de COVID.