Alina Pușcaș a oferit primele declarații după ce a aflat că a fost depistată pozitiv cu coronavirus. Vedeta a precizat că nu este internată alături de colegii ei.

„Eu nu m-am aflat printre acei colegi de la Te cunosc de undeva care s-au aflat în apropierea celor confirmați pentru că eu nu am participat la acele filmări, fiind vorba despre repetiții. Așadar, noi ne-am întâlnit cu toții cu ceva timp în urmă, adică acum vreo 12 zile. cei care au fost confirmați acum și au fost chemați la testare s-au întâlnit și în timpul săptămânii în curs. Eu nu. Așa că, ce credeți că am făcut eu? Am zis să fiu și eu cetățeanul model și am luat familia de mânuță, ne-am dus, ne-am testat. Eu sunt singura pozitivă, asimptomatică, din familie. Eu nu înțeleg cum este posibil, totuși, atâta timp cât eu, vorba aceea, m-am sărutat cu soțul meu și, totuși, el este negativ. Mă rog, mă bucur pe de-o parte”, a spus Alina Pușcaș.

Alina Pușcaș recunoaște că s-a temut de infectarea cu coronavirus

Prezentatoarea a recunoscut că s-a temut de virus, iar acum că este asimptomatică, spune că nu este atât de rău pe cât își imagina.

„Dincolo de asta, pot să zic și că mă mai bucur că, dacă tot am făcut acest virus, am trecut cu brio de această etapă. Pentru că îmi era teamă de momentul în care voi ajunge să mă infectez. Pentru că, vedeți voi, informațiile transmise la tv sunt de multe ori intenționat escaladate ca și panică. Eu, sincer, eram foarte panicată gândindu-mă la ce ar putea să se întâmple. Ei bine, iată-mă în această situație în care sunt unul dintre cei – nu mai știu la câți am ajuns, 14.000, 15.000. de cazuri.- asimptomatic și care, efectiv, nu are parte de un tratament. Eu nu am un tratament propriu-zis pentru că nu am ce să tratez. Am covid-ul practic în sistem dar nu aștept decât să-și facă damblaua, damblaua însemnând să stea și să îmi iasă două teste negative, consecutiv, ca să pot pleca acasă. Se pare că cei care sunt asimptomatici, așa cum sunt eu, nu pot transmite virusul mai departe, ceea ce se confirmă cu membrii familiei mele și cu prietenii, toți cu care ne-am întâlnit în săptâmâna în curs și cei de acum două săptămâni care și-au făcut deja testele și nu au absolut nimic”, a mai spus Alina Pușcaș.

Aflată pe patul de spital, Alina Pușcaș a ținut să le transmită un mesaj oamenilor care se tem că s-ar putea infecta.

„Mi-aș dori foarte mult ca prin acest mesaj să fac lumea să înțeleagă un lucru. Dacă ajungi să fii infectat, nu trebuie să te simți prost sau să te simți blamat sau să te ascunzi. Pentru că nu ai nicio vină pentru simplul fapt că ai fost infectat. Ba mai mult de atât, în momentul în care ieși din această carantină, practic tu ești fericit pentru că ai o imunizare. Aleluia! Măcar de asta pot să mă bucur cu siguranță. Așadar, luăm partea cea mai bună a lucrurilor. Dar, după cum mă vedeți, sunt îmbrăcată în tricoul acesta, eu aș zice fashionable, sunt în starea asta și cred că nu este cazul să ne panicăm mai mult. Stay Positive and stylish! Vă pup!”, își încheie Alina Pușcaș mesajul transmis în exclusivitate pentru Revista Elle.

Toto, fiul lui Ilie Dumitrescu, depistat pozitiv cu coronavirus

Toto Dumitrescu(22 de ani), fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost depistat pozitiv cu COVID-19 și se află internat la spitalul bucureștean ”Matei Balș” de câteva zile, potrivit Digi Sport.

Se pare că fiul lui Ilie Dumitrescu s-a infectat tot la filmările emisiunii „Te cunosc de undeva”, după ce a intrat în contact cu Marcel Pavel și Andrei Ștefănescu.