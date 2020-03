Bianca Drăgușanu a cerut ordin de restricție pentru Alex Bodi

Bianca Drăgușanu a ajuns, ieri, la poliție, după un nou scandal de proporții cu fostul soț, Alex Bodi! Dacă toată lumea credea că divorțul de la începutul săptămânii o să pună capăt unei relații cu scântei și fiecare dintre cei doi o va lua pe drumul său, ei bine, situația pare a fi mai încinsă ca niciodată, iar cărțile au fost aruncate pe față, fără menajamente, fie că este vorba de vedetă, fie că vorbim despre omul de afaceri.

Potrivit unor informații obținute, în exclusivitate, de jurnaliștii WOWbiz.ro, sâmbătă, a avut loc un moment extrem de tensionat între Bianca Drăgușanu și Alex Bodi. Bărbatul se afla, în acea după-amiază, la o sală de sport din zona Pipera, când vedeta și-a făcut apariția pentru a lămuri anumite lucruri cu fostul ei soț. Se pare că situația a degenerat și discuțiile au devenit din ce în ce mai aprinse între cei doi. La un moment dat, înfuriat la maximum, Bodi ar fi luat-o de mâini pe Bianca, apoi ar fi împins-o pe Bianca. Nu ar fi bătut-o, ci ar fi bruscat-o... Furioasă pe comportamentul bărbatului cu care a fost măritată timp de șapte luni, Bianca Drăgușanu a plecat ca o vijelie de la sala de sport, ducându-se glonț la Poliția din Voluntari, pentru a depune o plângere împotrivaafaceristului și a obține un ordin de restricție. Se pare că a și obținut. Nu de alta, dar surse din cadrul Poliției Voluntari au confirmat pentru jurnaliștii WOWbiz.ro că Bianca a reușit să obțină ordinul solicitat. Mai precis, potrivit surselor, se pare că Alex Bodi nu are voie să se apropie de blondă timp de cinci zile. Citeste si: VIDEO | Bianca Drăgușanu și Alex Bodi, primele declarații după apariția imaginilor în care se bat în public

”Nu ai cum să iubești o femeie foarte mult dacă o jignești, dacă o șantajezi și dacă o lovești”

În mod surprinzător, deși a tăcut mâlc până la divorț când a venit vorba despre violențe conjugale, imediat ce a semnat actele de separare și a văzut primele declarații făcute de afacerist, Bianca Drăgușanu a spus și ea, cu multă ironie în glas, în premieră pentru WOWbiz.ro, câteva lucruri despre modul în care Alex Bodi s-a comportat în căsnicie. ”Fostul meu soț este un tip foarte liniștit, căruia nu îi place să vorbească pe un ton agitat, foarte calm, un om căruia i-a plăcut liniștea, pacea și o relație normală, în care nu au existat infidelități sau violențe, o căsnicie și în care m-a respectat atât de mult încât, am ajuns să divorțez așa...de nebună!”, apoi, a completat pe un ton serios. Citeste si: Alex Bodi o atacă dur pe fosta lui soție! ”Du-te să pozezi în...”

”Nu ai cum să iubești o femeie foarte mult dacă o jignești, dacă o șantajezi și dacă o lovești... Definiția dragostei nu cuprinde nimic din aceste cuvinte. L-am iubit foarte tare pe acest om, pe mine nu m-a compromis nimic în relația asta, chiar el a spus cu gura lui că nu are ce să-mi reproșeze. Dar Alex...dacă nu-mi oferi stabilitate și nu mă validezi ca om și ca femeie, nu am niciun motiv să mai împart niciun aer cu tine. Pentru tot ce s-a întâmplat între noi, eu consider că s-a pus punct și că de astăzi, eu încep un nou capitol din viața mea care nu îl mai include pe el. Din păcate, l-am iubit foarte tare, dar nu mai am încredere într-un om care a putut să procedeze în nenumărate ori în același mod. Însă nu este greșeala lui, ci a mea, fiindcă eu l-am iertat mereu crezând că el se va schimba și nu va mai face aceleași greșeli. Nu îmi plac schimbările acestea de comportament de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase, și chiar mă sperie. De aceea, vreau să mă retrag demnă din viața lui”, a comentat Bianca Drăgușanu, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro! Citeste si: Bianca Drăgușanu, declarații șoc despre rusoaica lui Alex Bodi! ”Știam, nu m-a mirat deloc”! EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu a vorbit despre bătăile încasate de la Alex Bodi! ”Îmi este și acum teamă de el, de nenumărate ori mi-a fost frică”

Bianca Drăgușanu a vorbit despre bătăile primite de la Alex Bodi, culmea, violențe care aveau să urmeze chiar 24 de ore mai târziu. ”Îmi este și acum teamă de el din cauza comportamentului dual pe care îl are și din cauza stărilor prin care trece de la moment la altul. De nenumărate ori mi-a fost frică! DA, eu știu că îi pot provoca astfel de schimbări de stări, dar nu este vina mea că el nu se poate controla. Nu este vina mea, că tu, bărbat la 35 de ani, înalt de un 1.80 m și 100 și ceva de kilograme, nu poți să îți dai seama că o femeie de 50 de kilograme nu își poate măsura forțele cu tine. Eu nu-mi doresc niciun război cu el, l-am respectat, l-am iubit, am dat tot ce a fost mai bun în această relație, dar vreau să fiu liniștită”, a conchis Bianca Drăgușanu pentru WOWbiz.ro!