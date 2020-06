In articol:

Emily Burghelea și-a anunțat aseară demisia din televiziune după ce Vulpița ar fi venit la ea și a semnalat fapul că este agresată de Viorel și are nevoie de ajutor. Fosta asistentă tv a făcut și un mic videoclip pe Youtube în care a explicat ce s-a întâmplat mai exact în spatele camerelor de filmat.

Bineînțeles că după afirmațiile făcute de Emily, staff-ul emisiunii nu a putut sta cu mâinile în sân. În ediția de astăzi, au încercat să o acuze pe fosta asistentă tv de diverse lucruri care nu ar fi etice profesiei de jurnalist și să scoată la iveală „adevărul lor”.

În timp ce Mirela Vaida o făcea cu ou și oțet pe Emily la televizor, fosta asistentă tv a aflat cu stupoare că postul tv nu poate fi vizionat.

„Pe niciun program nu este transmis curent pe acest canal. Mi s-a tăiat cablul, pe bune? Asistăm la un moment istoric. Cineva ne-a tăiat cablul, nu putem să vdem nici de pe Antena Play ce se difuzează la tv în momenul ăsta, probabil nici nu vor posta pe Antena Play și mă întreb așa 'oare de ce?'. Oare de ce nu vor ei să văd ce zic? Pentru că oare aș avea răspuns la tot ce acuză ei?”, a spus Emily pe Instastory.

Emily Burghelea, dezvăluiri șocante după ce a demisionat din televiziune. A primit amințări cu moartea

Emily Burghelea a mărturisit pe contul ei de Instagram că după ce și-a anunțat demisia a primit o serie de apeluri cu numărul ascuns. La unul dintre ele a răspuns, iar ce au putut să-i audă urechile întrece orice imaginație.

„Eu am primit niște telefoane de la un număr ascuns, la unul dintre ele am răspuns și cineva mi-a spus că o să fiu îngropată de vie. Cu ce să fiu îngropată de vie? Cu asta? Cu ce faceți voi aici? Niciodată. Eu am știut foarte bine cu cine mă pun. Cu experții în manipulare. Manipularea de astăzi a fost foarte ieftină. Cine are ochi să vadă vede, cine nu, o să fie convins diseară”.

Imediat după ce nu s-a mai vorbit de ea în emsiune, Emily a putut viziona continuarea ediției de astăzi.