In articol:

Mihai Șora, filozolul de 103 ani, a fost extrem de activ pe social media, pe pagina lui Facebook ajunsese chiar să țină un fel de jurnal zilnic. Mesajele sale s-au încheiat însă brusc pe 24 martie, în aceeași zi în care soția lui, Luiza Șora a făcut un anunț care i-a îngrijorat pe mulți.

Pe 24 martie, soția filozofului Mihai Șora a postat un mesaj ciudat., a scris, pe contul său de pe site-ul de socializare, Luiza Palanciuc Șora, soția lui Mihai Șora.

Citeste si: Ce face fiul lui Mihai Șora în Germania, în timp ce tatăl său a dispărut de aproape 7 săptămâni

De atunci, sute de mesaje de îngrijorare au fost trimise pe conturile celor doi, amicii au sunat la telefon, însă atât Mihai Șora cât și soția lui, nu au mai răspuns. În aceste condiții, au apărut fel de fel de zvonuri, care mai de care mai alarmiste, printre acestea că aceștia s-ar afla în stare gravă la spital sau că ar fi plecat undeva la o mănăstire să se izoleze. Niciunul nu a fost confirmat.

Citeste si: Povestea de dragoste a lui Mihai Șora, românul mai bătrân ca Unirea! Cum arată femeia căsătorită cu filozoful de 103 ani

Mai mult, după ce săptămâni la rând pe contul Luizei Șora au fost postate sute de mesaje, unele în care aceasta era criticată dur, soția lui Mihai Șora a luat decizia de a-și șterge toate postările. Acesta este însă un semn care infirmă ipoteza că cei doi soți sunt plecați undeva unde nu au internet, așa cum au spus unii.

Mihai Șora nu le-a mai răspuns la telefon nici prietenilor

Printre cei îngrijorați de soarta lui Mihai Șora se află și Marilena Rotaru, cunoscut om de televiziune, realizator de programe la TVR, printre care și ”Memoria exilului românesc”. ”I-am sunat la telefon, am trimis mesaje, nimic…”, spune Marilena Rotaru, care își întreabă la rândul ei prietenii dacă știu unde se află Mihai și Luiza Șora.

Citeste si: Imaginea senzațională care a făcut înconjurul lumii. Vezi care a fost ultima dorință a unui pacient diagnosticat cu coronavirus

Ultima postare a lui Mihai Șora, din 24 martie

Iată ultima postare a lui Mihai Șora de pe pagina sa de Facebook:

”A venit iarna. Văd o pojghiță de zăpadă pe acoperișul caselor: avea, așadar, dreptate copacul de sub fereastră să aștepte cuminte și să nu înflorească. 18 grade în cameră. Într-o vreme, în anii ceaușismului, eram meșter în instalații din perne, pături și țoluri perfect îmbinate în jurul biroului; gândul meu pios se îndrepta, de fiecare dată, către poporul eschimos, de la care am învățat alcătuirea culcușului.

Merg acum să aduc ghivecele din balcon în casă, iar apoi, cu permisiunea dumneavoastră, mă retrag în micul meu iglu, la citit și desenat.

Mihai Șora 24 martie 2020”

Mihai Șora este căsătorit cu Luiza Șora, o poetă cu 56 de ani mai tânără

Mihai Șora are o soție cu 56 de ani mai tânără, dar relația lor ar stârni invidia multor cupluri. Filozoful are 103 ani, iar femeia pe care o iubește este poetă, se numește Luiza Palanciuc Șora și are 47 de ani. Cei doi s-au căsătorit în urmă cu cinci ani, când el avea 98 de ani, iar ea doar 42 și de atunci sunt nedespărțiți.