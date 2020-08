Ella de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Jador?

Ella de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Jador? Incredibil ce se întâmplă din nou cu unii dintre cei mai îndrăgiți concurenți de la Puterea dragostei, Ella și Jador. După ce și-au aruncat vorbe grele, direct și indirect, apoi au declarat cu subiect și predicat că nu mai doresc să audă unul de altul, ei bine, situația pare să se fi schimbat radical! Din dezvălurile apropiaților, dar și declarațiile evazive de pe adresele de socializare, se pare că acum,cei doi formează din nou un cuplu.

Nu este om care să se fi uitat la Puterea dragostei și să nu știe ce s-a întâmplat între Ella și Jador de-a lungul sezonului 2 al emisiunii. Încă de la început, între cei doi a existat o legătură de neînțeles poate pentru mulți, plină de iubire, dar și de reproșuri, o relație pe care doar ei au înțeles-o cu adevărat sau, cel puțin, au acceptat-o! Astfel că, în ciuda faptului că au existat multe momente frumoase între ei, până la urmă, sentimentele au fost lăsate în urmă, iar ce a primat a fost mândria.

Jador a vorbit despre Ella de la Puterea dragostei. "Atunci când trec anii, sufletele şi caracterele sunt cele care rămân

Ella de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Jador? În emisiune, timp de mai bine de un an, Ella și Jador nu au ajuns la un consens, dimpotrivă, manelistul, după ce a spus despre brunetă că o place mult pentru că este ”deosebită, foarte frumoasă, sensibilă și decentă”, culmea, a schimbat registrul și nu a vrut să mai audă de ea, bașca a declarat clar că poate avea deloc încredere în ea. ”Atunci când trec anii, sufletele şi caracterele sunt cele care rămân şi care contează într-o relaţie de durată, aşa cum visez eu să am. Nu spun că ea nu are un caracter frumos, doar că nu este compatibil cu al meu”, a vorbit clar concurentul de la Puterea dragostei.

Ella de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Jador? Numai că totul pare a fi acum doar la nivel declarativ. Surse din preajma celor doi susțin că, de ceva vreme, mai concret, la puțin timp de la terminarea sezonului 2 al emisiunii Puterea dragostei, Ella și Jador au revenit la sentimente mai bune, și, din câte se pare, au din nou o relație. Este adevărat, nu una la fel de puternică, așa cum era în trecut, ci una luată mai încet și mai înțelept! De altfel, bruneta a și fost văzută la Aeroportul Otopeni în urmă cu ceva vreme, atunci când manelistul a plecat la o cântare, în plus, întâlnirile lor în București, ca și convorbirile sunt din ce în ce mai dese. Să fie acesta un prim pas spre o relație adevăratîă? Vom vedea, căci, în cazul lor, totul se schimbă de la o zi la alta.

Ella de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Jador? "L-am iubit foarte mult pe omul acesta"

Ella de la Puterea dragostei s-a împăcat cu Jador? Pe de altă parte, prezentă în urmă cu o săptămână, în emisiunea ”Totul despre Puterea dagostei by Cornelia Ionescu”, difuzată pe WOWbiz.ro, Ella avea să dea o serie de declarații sincere despre Jador. ”Sincer, l-am iubit foarte mult pe omul acesta, și nu am de ce să mint! Eu sunt o persoană sinceră, asumată, și dacă așa a fost să se întâmple, să ne tot certăm și să ne împăcăm, nu mai pot schimba nimic. Amândoi am fost reali și am trăit fără falsitate nimic! Numai câte lacrimi am dat eu în emisiune…Dar, dacă trag o linie, și mă gândesc sincer, cât a fost o legătură între noi, a fost frumos. Acum, nu mai pot spune nimic. Doar că nu l-am scos din suflet. Atât”, a comentat, printre altele, Ella la WOWbiz.ro