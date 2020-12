Ultima oră! Nicolae Ciucă, ministrul Apărării, a fost desemnat premier interimar

Momente tensionate pe scena politică din România. După ce Ludovic Orban și-a anunțat demisia din funcția de premier, o nouă propunere lansată de PNL a fost acceptată de șeful statului. Luni seara, 7 decembrie, Klaus Iohannis a luat act de demisia lui Ludovic Orban.

In articol:

„Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a luat act de demisia domnului Ludovic Orban din funcţia de prim-ministru al României”, a transmis Administraţia Prezidenţială. (Citeste si: Cine este George Simion. Ultrașul militează împotriva măsurilor de protecție Covid. Ce avere are copreședintele AUR)

Șeful statului l-a desemnat prim-ministru interimar pe ministrul Apărării Naționale, Nicolae Ciucă. El este membru al Partidului Național Liberal din luna octombrie a acestui an. ”În conformitate cu dispoziţiile art. 106 şi ale art. 107 alin. (3) din Constituţie, Preşedintele României l-a desemnat ca prim-ministru interimar pe domnul Nicolae-Ionel Ciucă, pentru a îndeplini atribuţiile prim-ministrului până la formarea noului Guvern”, se mai arată în anunțul făcut de sursa citată.

Citeste si: Breaking News. Este cea mai proastă veste despre pensii. Uitați de alegeri! OECD o spune.. - evz.ro

Citeste si: Un nou simptom COVID-19 a fost întâlnit la majoritatea pacienților. Se întâmplă la nivel nazal - bzi.ro

Ludovic Orban, anunțul momentului! Și-a dat demisia [Sursa foto: Captură Video]

Ludovic Orban a demisionat din funcția de premier! Primele declarații: „Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună”

Ludovic Orban și-a anunțat, luni seara, demisia din funcția de prim-ministru. Decizia a venit în urma unor discuții cu președintele Klaus Iohannis.

„Decizia pe care am luat-o are un obiectiv foarte precis. Odată exprimată voința cetățenilor, trebuie demarate negocierile pentru un nou guvern. România are nevoie de un guvern responsabil, care să reprezinte voința cetățenilor români, și decizia de astăzi vreau să arate un lucru foarte clar: nu mă cramponez de funcția de premier, negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din partidele de centru dreapta, care vor cu adevărat să utilizeze resursele și oportunitățile pentru a crește calitatea vieții.

Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă, în care românii s-au confruntat cu o pandemie și o criză economică fără precedent...” Citește continuarea AICI.