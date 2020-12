Ultimele clipe din viața soțului cântăreței Marcela Fota! A murit în fața artistei: „Eram acolo, am...”

O tragedie uriașă s-a petrecut chiar acum, de sărbători, în familia cântăreței de muzică populară Marcela Foota. Soțul artistei a murit subit, în urma unui infarct.

În urmă cu o zi,lumea showbiz-ului era zguduită de o veste cumplită ! Soțul unei cunoscute cântărețe de muzică populară a murit subit, în urma unui infarct, în timp ce se afla la un birou pentru a plăti o taxă. Totul s-a întâmplat brusc și din păcate nu s-a mai putut face nimic pentru el, deși medicii au încercat să îl resusciteze timp de mai bine de o oră.

Cum a murit, de fapt, soțul cântăreței Marcela Fota? Detalii cumplite

Soția lui a fost acolo în momentul în care s-a prăbușit, dar nu se afla chiar lângă el în acel moment care i-a fost fatal. Mariana Ionescu Căpitănescu, sora Marcelei Fota a fost cea care a povestit cum au fost ultimele clipe din viața cumnatului ei, care a lăsat un gol imens în sufletele familiei lui. (Soțul cântăreței de muzică populară Marcela Fota a murit! Durere mare în familia artistei, de Sărbători)

„Ştiam că era într-o stare normală, nu era suferind, avea o uşoară problemă la inimă, o ţinea sub observaţie, dar nu era cardiac luat în evidenţa unui specialist ca fiind un pacient problemă. În familia lui, tatăl lui a avut probleme cu inima şi s-a stins din viaţă tot din cauza unui infarct miocardic la vârsta de 42 de ani.

Marcela Fota, ultima fotografie alături de soțul ei

Noi eram acolo, am fost...Marcela s-a dus cu el şi era în clădire, dar nu era cu el în momentul în care...el, pur şi simplu, a căzut din picioare având loc acest infarct, a căzut din picioare şi am sunat ambulanţă pentru că eu trebuia să mă întâlnesc cu ea, am sunat la ambulanţă în timp ce mă duceam spre ea.

M-a sunat foarte speriată să-mi spună că i s-a făcut rău şi până am ajuns acolo, ajunsese ambulanţa şi l-au resuscitat aproximativ o oră şi jumătate, poate chiar mai mult.”, a declarat artista Mariana Ionescu Căpitănescu pentru Antena Stars.