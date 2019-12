Elena și Nicolae Ceaușescu au condus împreună cu mână de fier România. Tot împreună au și murit, unul lângă celălalt.

În drum spre zidul în fața căruia urmau să fie executați cei doi soți Ceaușescu, "tovarășa" și-a dat seama că tot procesul la care au fost supuși a fost o glumă și că puteau fi împușcați și fără tot tămbălaul creat.

În timp ce era legată cu sfoară de mâini la spate și dusă spre zid, Elena Ceaușescu a strigat „Împreună am luptat, să murim împreună!”, un mesaj destinat soțului său.

După o remarcă asemanatoare cu a soției lui legată de proces, Nicolae Ceaușescu a strigat „Trăiască Republica Socialistă România, liberă şi independentă! Moarte trădătorilor!”.

Ce spune avocatul Ceaușeștilor

Constantin Lucescu, avocatul soților Ceaușescu la procesul de la Târgoviște, a mărturisit că procesul a fost mai degrabă un pseudo-proces, având în vedere că nu a existat rechizitoriu. El crede că ce s-a întâmplat pe 25 decembrie 1989 a fost mai degrabă lovitură de stat, încheiată cu o crimă dublă.

„Este opinia a mea, însă, și nu pot să-mi arog dreptul de a da un verdict definitiv. (...) După crima umană pe care noi am făcut-o am făcut a doua și cea mai importantă crimă care duce la desconsiderarea statului și a instituțiilor statului. Instituția cea mai importantă este justiția. Toată străinătatea a criticat modul în care nu a existat proces. Iar noi am căutat în continuu să-i spunem proces”, a spus generalul în rezervă Constantin Lucescu.