Ultimele imagini cu Gabi Luncă în viață! Artista a murit în urma infecției cu COVID-19

In articol:

Ultimele imagini cu Gabi Luncă în viață. Marea artistă s-a stins din viață, aseară, în urma infecției cu COVID-19.

Ultimele imagini cu Gabi Luncă

Ultimele imagini cu marea artistă Gabi Luncă au fost postate chiar de fiica ei, Rebeca Onoriu, pe rețelele de socializare.

Pe contul său de Instagram, aceasta a postat un videoclip scurt cu cea care i-a dat viață. La descriere, Rebeca a scris:

Citeste si: ULTIMA ORĂ! A murit Gabi Luncă! Artista avea 81 de ani și era infectată cu COVID-19

În urmă cu doar câteva zile, tot fiica artistei vorbea despre afecțiunile mamei sale. Din păcate, nu s-a mai putut face nimic pentru cântăreață, decesul fiind înregistrat vineri, 2 aprilie, în jurul orei 08.30.

Citeste si: Ce avere avea Nelu Ploieșteanu? Cui îi rămân toţi banii artistului care a murit- bzi.ro

Ultimele imagini cu Gabi Luncă[Sursa foto: Instagram]

„A luat de la unul din nepoți, casa e mare, normal. Au venit în vizită la ea, nu știau că sunt pozitivi. A luat virusul, probabil, de pe hainele copiilor. A început să aibă o ușoară tuse. A venit DSP-ul, i-a făcut test, a ieșit pozitiv. Apoi, sora mea i-a mai făcut unul, al doilea test tot pozitiv a ieșit. Am început tratamentul acasă, am cumpărat și aparat de oxigen. În a treia zi a scăzut saturația la 90'.

S-a panicat și a mers la Matei Balș, unde a făcut un CT la plămâni.

S-a văzut o ușoară inflamație. Având în vedere vârsta dânsei am internat-o la Spitalul Ilfov. Au pus-o imediat pe tratament. Ca să nu scadă saturația i-au pus o mască full-face, care i-a schimbat analizele. Medical s-a făcut super tratament. Este la ATI, e stabilă, mănâncă, vorbește. E un virus pervers. E deja în a 12-a zi de boală. Din păcate, virusul nu te întreabă câți ani ai și nici cine ești.

Citeste si: Fiica artistei Gabi Luncă, noi detalii despre starea de sănătate a mamei sale! S-a aflat de unde a luat virusul

Am protejat-o cât am putut, nu ne-am mai sărutat decât pe mâini. „Este stabilă, cooperant, dar este nevoie de masca de oxigen. Ținând cont de vârsta dânsei nu ne putem pronunța. Am auzit de COVID, cât este de puternic, dar am trăit, am simțit puterea Domnului. I-a fost administrat un tratament sigur și așteptăm să dea rezultat, sperăm, ne rugăm.

Ieri am vorbit, chiar dânsa m-a sunat. Mama a tușit un picuț și atât ne-a trebuit. A făcut un test PCR, a ieșit pozitiv. Ea nu a știu că a avut COVID, vreau să cred că nici acum nu știe. Ea știe că are o pneumonie, ea a mai avut una. Este internată și ne bucurăm că a acceptat și că totodată am și găsit și unde. O echipă de medici are grijă de ea, păstrăm legătura.', a spus fiica artistei Gabi Luncă, la scurt timp după ce aceasta a fost internată.