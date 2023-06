Ultimele imagini cu Stephan Pelger în viață! Cum a apărut designerul în spațiul public, cu doar cinci zile înainte să-și pună capăt zilelor. Nimic nu prevestea ce avea să se întâmple

In articol:

Tragedie fără margini în lumea showbiz-ului românesc! Cunoscutul designer, Stephan Pelger, a fost găsit fără suflare în propria locuință, chiar de către un vecin. Acesta s-a spânzurat, după o luptă grea cu o boală extrem de dură, respectiv depresia.

Citește și: Ultimele cuvinte ale lui Stephan Pelger înainte să se spânzure. Încă suferea enorm după pierderea lui: „Îmi e atât de dor de tine”

Totuși, în urmă cu doar câteva zile, regretatul designer s-a postat pe rețelele de socializare, mai precis pe Instagram, cu zâmbetul pe buze, fără ca nimic să prevestească tragedia. Stephan s-a fotografiat alături de un chef bucătar, pe imagini observându-se zâmbetul larg de pe fața designer-ului, care de fapt, ascundea multă suferință.

Citește și: Cine a fost Stephan Pelger. Biografie: vârstă, studii, carieră. A murit la 44 de ani

Citeste si: Ce se întâmplă, de ceva timp, cu fiica pe care Ileana Sterp o are: „Cu lacrimi în ochi, tot timpul”. Aceasta trece prin aceleași momente în fiecare zi- kanald.ro

Citeste si: O fetiță de un an a fost găsită moartă într-o mașină, după ce tatăl ei a uitat să o lase la creșă- stirileprotv.ro

De precizat este că, până la acest moment nu se cunosc mai multe detalii despre acest caz: „Bărbat, 43 de ani, găsit spânzurat de către un vecin. S-a constatat decesul. Victima este persoana publică-designer de modă.”, se arată în informațiile oficiale transmise de oamenii legii.

Stephan Pelger și-a deschis sufletul în fața publicului său, în urmă cu un an

În urmă cu un an, invitat în cadrul emisiunii ”În Oglindă”, difuzată pe canalul de YouTube theXclusive și moderată de Mihai Ghiță, Stephan Pelger și-a deschis sufletul în fața publicului său și a vorbit cu sinceritate despre greutățile din viața sa.

Citeste si: „Foarte urâte” Gheorghe Turda, acuzații grave la adresa fostelor iubite! Ce spune interpretul de muzică populară despre Lucia Lazăr și Nicoleta Voicu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 9 iunie 2023. Ce sfânt este cinstit vineri?- stirilekanald.ro

Citeste si: Starea de sănătate a Danei Roba este una critică. Sora make-up artistului, Lidia, a făcut un apel disperat prin intermediul rețelelor sociale: "Este foarte grav. Să se roage pentru ea""- radioimpuls.ro

Citește și: Stephan Pelger a fost găsit spânzurat! Designerul a murit la 44 de ani, după o luptă cu depresia

„2018 a fost pentru mine un an oribil din multe puncte de vedere. Eram în pragul unui burn out la începutul anului. Ajunsesem să fac și câte 8 colecții pentru brandul meu, pentru alte branduri, eram săptămânal în altă țară, pe alt continent, în avion, în hotel, nu mai știam nici de capul meu, nici cum mă cheamă, nici la ce oră mă trezesc, nici pe ce fus orar sunt. După care a venit vara, data de 12 august 2018 în care s-a întâmplat acel incident unde am fost răpit, bătut, jefuit. Povestea este una cu care mă lupt și astăzi, traumele respective ale acelei întâmplări. Anul s-a terminat, pentru că după acea întâmplare era clar că nu mai puteam funcționa pentru câteva luni, ceea ce e și normal, dar începând cu 2019 am văzut o lumină la capătul tunelului, după s-a continuat cu moartea tatei, după în 2020 a venit covid-ul și în 2022, în sfârșit, este un an în care privesc lucrurile mai pozitiv și proiecte interesante”, declara Stephan Pelger, în urmă cu un an, în cadrul emisiunii ”În Oglindă”.