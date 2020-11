Ultimele imagini pe care le vede un pacient infectat cu Covid înainte de a muri. Un medic din linia întâi face o simulare tulburătoare VIDEO

Kenneth Remy, un medic de 43 de ani din Statele Unite, a făcut un gest extrem pentru a arăta oamenilor ce pot păți dacă nu încearcă să se protejeze cât mai bine de noul coronavirus.

Doctorul a postat pe rețelele sociale un filmuleț în care simulează ce vede un pacient Covid în stare gravă înainte de a muri. El încearcă astfel să avertizeze oamenii că pericolul este iminent, iar virusul nu ocolește pe nimeni. Odată infectați, boala poate evolua rapid în rău și poate cauza moartea chiar și în cazul persoanelor sănătoase.

Remy atrage atenția că virusul există și nimeni nu e în siguranță în fața lui în acest moment, pentru că este imprevizibil. „Nu e vorba de frica, acest lucru e real”, a precizat el înainte de a face simularea.

„Asta e imaginea pe care o vezi cand respiri de 40 de ori pe minut și ai un nivel de oxigen care scade sub 80. Sper ca ultimele momente din viața ta să nu arate așa. Chiar nu mai vreau să continui să anunț familiile că cei dragi, care erau sănătoși acum o săptămână, că sunt acum morți. Protejati-vă și purtați masca”, a transmis medicul.

Please listen as this is dire. I don’t want to be the last person that looks in your frightened eyes. #MaskUp ⁦@DrKenRemy1⁩ ⁦@WUSTLmed⁩ pic.twitter.com/qwb4eERlfE