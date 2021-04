Umilință uriașă pentru Faimoși la Survivor România. Războinicii câștigă imunitatea la diferență mare de scor. Zanni: „Suntem varză!”

In articol:

Primul meci de imunitate al săptămânii de la Survivor România a fost câștigat de Războinici.

Războinicii câștigă imunitatea la Survivor România

Faimoșii au pierdut imunitatea la o diferență mare de scor.

Traseul le-a pus mari probleme sălbaticilor, dar și partea de final. Concurenții din echipa albastră și-au adjudecat victoria cu 10-5.

Citeste si: Câți bani a strâns Cătălin Moroșanu din donații pentru Sergiu Ciobotariu. Tânărul a vândut casa primită în dar

Războinicii au câștigat recompensa pusă în joc, ce constă în două kg de făină, două kg de orez, câte patru ouă pentru fiecare concurent, patru cepe, patru căței de usturoi și 500 de ml de ulei. Echipa pierzătoare se întoarce în camp cu jumătate de cantitate.

Războinicii vor avea parte de un consiliu liniștit la Survivor România. Albaștrii sunt în culmea fericirii și susțin că atmosfera în echipă este constructivă.

Starlin: Mă simt fericit pentru echipă, pentru că în ultimul joc am dovedit că se poate, că ne dorim. Scorul a vorbit singur. Fiecare dintre noi suntem Războinici.

Noi suntem Războinici. Plutim.

Citeste si: Magda Vasiliu, părăsită de iubit, la patru ani de când s-a mutat în Italia: “Este greu, dar ne descurcăm!”- bzi.ro

Cătălin Moroșanu i-a șoptit un mesaj Elenei Marin înainte să plece de la Survivor România. Reacția coregrafei spune totul

Maria Chițu: Mă simt foarte mândră de mine și că fac parte din echipa asta.

Și mâine e o zi în care o pot bate pe Irisha. Abia aștept să mâncăm și să avem un consiliu liniștit.

Sorin Pușcașu: Nu am reușit să le aduc pe primele două, a fost o frustrare pentru că la aruncare mă descurt bine, sunt fericit pentru echipă, sunt mândru. Mă bucur pentru mine că am adus ultimul punct și este foarte dulce.

Faimoșii pierd la Survivor România[Sursa foto: Captura TV]

Faimoșii, zguduiți de înfrângerea rușinoasă la Survivor România

Sălbaticii își revin cu greu după ce au pierdut imunitatea la Survivor România. Ei vor face nominalizări, iar Raluca Dumitru și Irisha pot vota și pot fi propuse pentru eliminare începând cu această săptămână.

Raluca Dumitru: Noi nu mai avem imunitate. Nu înseamnă că o să iasă cineva de la noi. O să câștigăm cel de-al doilea joc de imunitate mâine. Suntem puternici. Cred că nu ne-am concentrat destul de bine pe traseu și am fost mai liniștiți. Ei au avut mai mult noroc astăzi.

Citeste si: Cum arată mama lui Cătălin Moroșanu de la Survivor România. Angelica Moroșanu este o femeie tânără și frumoasă FOTO

Sebastian Chitoșcă: E prima oară când m-am simțit penibil când Marius era la jumătatea traseului și eu abia ieșeam din apă. Nu am scuză. Astăzi am dat tot ce am putut, dar nu am putut să-mi ajut echipa. Îmi pare rău că am pierdut. Un adevărat Survivor trebuie să le îndeplinească pe toate, eu nu îndeplinesc partea de înot. Vine momentul în care îmi dau seama că limitele mele apar în competiție. Mă simt trist.

Zanni: Am crezut că o să mă descurc mai bine la apă. Am încercat să fentez să-mi dau seama cu ce greșesc. Noi n-am câștigat pentru că suntem varză la aruncări. Suntem obligați să dăm pe cineva afară și nu-mi doresc.

Irisha: Am sperat că o să egalăm scorul și intrăm la ștafetă. Suntem o echipă puternică, Războinici s-au descurcat bine la final. Noi am fost buni pe traseu. Îmi pare că nominalizam.