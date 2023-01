Un adolescent de 17 ani a fost bătut dur în noaptea de Revelion. Mama băiatului luptă pentru dreptate: „L-a lovit cu pumnul în față”

In articol:

Un adolescent a fost bătut dur chiar în noaptea dintre ani. Mama tânărului luptă pentru a i se face dreptate fiului ei, după ce băiatul a fost bătut chiar în curtea vecinilor, pe care îi considera a doua familie.

Adolescent de 17 ani, bătut crunt în noaptea de Revelion

Florentina a rămas șocată să afle că fiul ei a fost lovit chiar în curtea persoanelor care erau foarte apropiate de familia lor.

Caz șocant chiar în noaptea dintre ani. Un adolescent de doar 17 ani a fost bătut în curtea vecinilor. Nașa acestora i-ar fi dat o palmă băiatului, iar nașul l-ar fi lovit cu pumnul în față. Totul ar fi început după ce tânărul a consumat o cantitate mai mare de alcool. Mama adolescentului luptă acum pentru dreptatea fiului său.

Citește și: Situație fără precedent în Constanța! Un primar este acuzat că a bătut o polițistă, după ce aceasta l-a surprins pe fiul minor al edilului la volan

Florentina, mama tânărului, ar fi cerut vecinilor filmările de pe camerele video pentru a vedea cum s-a întâmplat cu adevărat situația, însă a fost refuzată pe motiv că acestea nu ar mai funcționa încă din

data de 5 decembrie.

Citeste si: Cristina Șișcanu, clipe cumplite în vacanță! Ce a pățit vedeta- kfetele.ro

Citeste si: Cât are salariu un poștaș în România, în 2023. Primește bonuri de masă de 600 de lei pe lună!- bzi.ro

„ În seara dintre ani, copilul meu a fost la vecina și numai între seara dintre ani pentru că eu am considerat că este a doua familie a lui. (...) Am înțeles că el a băut vreo 200 ml de whiskey.(...) A vorbit urât, nașa i-ar fi tras o palmă, iar după, soțul nașei l-a lovit cu pumnul în față. I-am sugerat vecinei să îmi arate imaginile video despre cum și ce s-a întâmplat.(...) Mi s-a spus că nu înregistrează de pe data 5 decembrie. Nu cred așa ceva.”, a mărturisit Florentina, mama băiatului, într-o emisiune TV.

Un adolescent a fost bătut chiar în noaptea de revelion. [Sursa foto: PixaBay]

Florentina, despre problemele fiului său

Adolescentul de 17 ani a fost bătut dur de vecini cu toate că aceștia ar fi știut că băiatul are probleme de comportament. Mai mult decât atât, tânărul a trecut și printr-o depresie, are certificat de handicap, iar cu câțiva ani în urmă a fost diagnosticat cu ADHD.

„ Are probleme de comportament (n.r. copilul ei). Acum doi ani a fost în depresie majoră din cauza decesului bunicului. Anterior, din clasa I până în clasa a-7-a a avut un diagnostic de ADHD și mai are un certificat de handicap pe care nu îl pot pronunța.(...) Pe la 01:00 am fost sunată de către fiul meu, că a fost lovit.(...) Casa vecinei este supravegheată video, se poate demonstra.”, a mai povestit Florentina.

După această întâmplare, femeia a cerut ajutorul polițiștilor, însă, după cum spune ea, aceștia nu ar fi ajutat-o. Ulterior, a scos un certificat medico-legal pentru fiul ei.