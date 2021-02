Un artist celebru, la un pas de orbire! Ce trebuie să facă pentru a-și salva vederea

In articol:

Mai exact, lui Mihai Priescu i s-a spus ca poate rămâne orb și să renunțe urgent la sala de forță, una dintre marile lui pasiuni!

De loc din Târgu Jiu, cântărețul Mihai Priescu a trăit, în urma cu doar câțiva ani, cel mai mare șoc, asta după ce un medic i-a dat un diagnostic crunt: hemoragie vitreană. A început de urgență un tratament, dar fără efect. "Se întâmpla în urmă cu 3 ani... Într-o dimineață, când m-am trezit, având draperiile trase la dormitor, era întuneric... Am dat sa mă uit cât e ceasul și, din întâmplare, m-am uitat doar cu un ochi (dreptul) și am văzut ca am imaginea încețoșată. Au trecut câteva zile și nu observam nicio schimbare în bine. Am hotărât să merg la un doctor oftalmolog, am făcut asta, iar diagnosticul era "hemoragie vitreană". Asta însemna că, la recomandarea medicului, ar fi trebuit să renunț la una din pasiunile mele: sala de forță. Mai mult, îmi spusese ca risc sa rămân fără vedere. Am fost șocat în momentul ăla! Am început tratamentul și după câteva zile bune nu simțeam nici-o îmbunătățire a vederii", ne-a spus Mihai Priescu.

Și, în ciuda tratamentului, Mihai Priescu se confrunta cu o problemă reală de vedere. După primul diagnostic pus greșit de un medic, celebrul cântăreț a vizitat mai mulți medici și a aflat ca are keratoconus de gradul 2 la ochiul drept (o deformare a corneei). Cântărețul a început un tratament numit "crosslinking" pentru a stopa evoluția bolii și acum are nevoie de transplant de cornee, însă operația este foarte riscantă, artistul putând

rămâne orb. După numeroase investigații, medicii au hotărât ca artistul sa poarte la ochiul drept o lentilă semidură care îl ajută să vadă cât de cât rezonabil.

Mihai Priescu merge adeseori la sala de forta

" Am hotărât să merg la Craiova la un alt medic, iar ceea ce am aflat acolo, era cu totul diferit. Medicul mi-a spus ca am keratoconus de gradul 2 la ochiul drept. Am luat drumul țării și am ajuns și la București la două clinici cotate foarte bine, dar diagnosticul era același, keratoconus! Am început un tratament numit "crosslinking" pentru a stopa evoluția bolii. Pentru a rezolva definitiv această problemă, am nevoie de un transplant de cornee. Am ajuns și la renumitul doctor Massimo Busin în Italia, sperând la un tratament mai simplu. După lungi investigații, s-a hotărât să port la ochiul drept o lentilă semidură care mă ajută foarte mult. Asta până când, sper eu, o să apară o soluție care să rezolve definitiv această problemă. Nu am primit restricții legate de accesul meu în sala de forță, așadar sunt bucuros că primul medic care m-a consultat și îmi dăduse verdictul dur de a "uita" ca există așa ceva, s-a înșelat în privința asta", ne-a mai declarat celebrul artist.

Ce boală are artistul Mihai Priescu?

Keratoconusul ochiului este o boală destul de gravă, care se manifestă sub forma de deformare progresivă a corneei. În acest caz, acesta din urmă are o formă conică. Inițial, celulele unui singur strat al corneei sunt distruse, ca urmare a căror rigiditate scade drastic. Apoi, datorită faptului că lichidul intraocular se presează pe el, se formează în exterior o proeminență a corneei. Keratoconus duce, adeseori, la orbire completă și, în cazul feirict, conduce la o reducere semnificativă a vederii.

Mihai Priescu e celebru in muzica de petrecere

Mihai Priescu, o nouă colaborare cu Claudia Puican și Armin Nicoară

Așa cum ne-a obișnuit, îndrăgitul interpret de muzică de petrecere Mihai Priescu vine frecvent cu noutăți în fața fanilor. De această dată, el a lansat un frumos cântec de dragoste- „Unul pentru altul noi suntem făcuți”-, alături de Claudia Puican și Armin Nicoară. Orchestrată de Florin Pește, cu versuri inspirate și filmată într-un decor select, noua piesă scoasă de Mihai Priescu alături de Claudia Puican și Armin Nicoară are rețeta perfectă pentru a deveni un hit în lumea muzicii de petrecere.

"În urmă cu un an de zile, am avut o colaborare cu Armin și Petrica Nicoară, iar melodia a fost destul de apreciată! Între timp s-a dezvoltat o prietenie între noi, vorbeam destul de des, mergeam împreună la anumite filmări! Din discuție în discuție am hotărât să facem o colaborare alături de Claudia Puican. Am așezat câteva idei pe foaie, apoi am luat drumul studioului de înregistrare, iar mai apoi celui de filmare. În urmă cu ceva timp am postat pe canalul de YouTube al lui Armin Nicoară primul duet alături de Claudia. Piesa se numește "Numai din cauza ta" și am primit foarte multe aprecieri vizavi de ea, dar și de cuplul muzical nou care se năștea odată cu lansarea acestui videoclip muzical. Mereu mi-au plăcut melodiile de dragoste și am câteva la activ, iar cea mai nouă este cea de azi "Unul pentru altul noi suntem făcuți", care sper să fie pe placul tuturor! Claudia se pliază foarte bine pe acest gen muzical, la fel și Armin și am dat drumul la treaba, ca să zic așa! Am lansat piesa de ziua mea. Mereu mi-am dorit să lansez o melodie de ziua mea, dar până acum nu am făcut acest lucru. A sosit momentul și sunt foarte încântat! Orice piesă de-ale mele vreau să fie ca un cadou pentru admiratorii mei, dar, fiind ziua mea, am vrut sa fie un cadou și mai special!", ne-a declarat Mihai Priescu despre colaborarea cu Claudia Puican și Armin Nicoară.