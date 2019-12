Băiatul de doar 16 ani a suferit un accident terifiant chiar în ziua de Crăciun. El și fratele lui se aflau într-o dubă condusă de tatăl lor când, la un moment dat, un alt șofer a pierdut controlul volanului.

Băiatul de 16 ani s-a lovit foarte tare la cap și a intrat în comă. Inițial, a fost transportat de urgență la spitalul din Bistrița, iar apoi l-au tranferat la Cluj.

a povestit tânărul, conform dcnews.ro.

„Dumnezeu m-a binecuvântat cu un handicap”

Tânărul de 16 ani a fost operat la Cluj, acolo unde a stat 16 zile din comă. Medicii îi avertizaseră deja pe cei dragi că era posibil ca el să nu se mai trezească sau să nu mai recunoască pe nimeni.

Din fericire, tânărul din Bistrița s-a trezit din comă și, spre surprinderea medicilor, a recunoscut pe toată lumea.

„Am ajuns la Cluj, m-au operat și după operație, eram tot în comă, au venit doctorii la mama și la tata și le-au spus: A trecut cu bine operația, dar cum va fi nu știm. Va sta mai mult timp în comă. Am stat în comă 16 zile în Cluj și după aceste zile spuneau medicii: Numai copil nu va mai ieși din el. S-ar putea să nu vă mai cunoască sau s-ar putea să fie ca un copil care atunci se naște, să înceapă să vorbească, să umble, să vă cunoască. Dar Dumnezeu are cu mine un plan special și deosebit, chiar dacă uneori mi-e greu să-l înțeleg, dar l-am văzut cum Dumnezeu de atâtea ori în viața mea. După 16 zile de comă m-am trezit, i-am recunoscut pe toți, doar că Dumnezeu m-a binecuvântat cu un handicap, cu o paralizie pe partea stângă. Am stat 58 de zile în spital, prima dată în Cluj și când m-au adus acasă nu umblam, nu vorbeam, nu făceam multe”,a mai povestit el, conform sursei mai sus citate.