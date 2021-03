Un băiețel de doi ani, umilit la o grădiniță privată din București: ”A suferit o traumă”

In articol:

Un băiețel, în vârstă de doi ani, a fost umilit la o grădiniță privată din sectorul 6 al Capitalei! Minorul ar fi fost înjosit de față cu ceilalți colegi, dintr-un motiv incredibil. Mama micuțului a fost de-a dreptul furioasă atunci când a văzut cum stă întreaga situație. Femeia a văzut dovadă în câteva fotografii pe care directoarea instituției de învățământ le trimisese părinților.

Ulterior, mama copilului de doi ani a povestit întreg incidentul pe internet. Minorul suferă de strabism și este hiperactiv.

Băiatul a fost izolat și blocat la o măsuță de către educatoare, pentru că ar mușca alți copii. Mama copilului a realizat imediat că ceva nu este în regulă cu micuțul, mai ales după ce acesta i-a spus unele lucruri acasă. Confirmarea gândurilor femeii a venit imediat, după ce a văzut pozele trimise de directoare.

”A m crezut că poate sunt o mamă panicată. Am crezut că fiind primul meu copil, exagerez. Are doi ani și 3 luni, aproape. Și da, «teribila vârstă de 2 ani» nu l-a ocolit. Frustrări, tantrumuri, tăvăleli, mușcături, plânset. Este un copil hiperactiv, dar inteligent. Spune tot ce vrea, tot ce nu vrea. De două seri tot repetă «nu ieșim, nu ieșim», «stai la masă, nu ieși», «stai la locul tău»”. Am crezut că sunt doar cuvinte. Ei bine, nu. Puse cap la cap, copilul meu de fapt, îmi transmitea lucruri. Copilul era efectiv pus la măsuță și ieșirea îi era blocată, astfel încât să nu poată ieși de acolo”, a mărturisit mama băiatului.

Ce au avut de spus educatoarele

Mama copilului a dezvăluit și faptul că educatoarele i-au spus că ”nu au avut de ales, să nu cumva să muște copiii”. Femeia spune că și ea i-ar fi mușcat, dacă ar fi fost în locul lui și ar fi fost ținută izolată.

”Privirea lui, cu tot cu strabismul aferent pe care urmează să-l operăm, în toate pozele astea, spune totul. Într-una din poze se uită cu jind la copii. Probabil oamenii ăștia au impresia că nu am trecut prin suficiente momente dificile, mai trebuia adăugat ceva, de ce să fim liniștiți? De ce să fim «oameni»? Înțeleg ideea de business, înțeleg faptul că totul e despre bani. Dar e doar un copil…”, a mai scris mama furioasă pe internet.

Un băiețel de doi ani, umilit la o grădiniță privată[Sursa foto: Facebook]

Decizia luată de mama copilului

Mama copilului a decis să-l retragă pe micuț de la grădinița privată și a început să caute o altă instituție de învățământ, care să-i permită să stea cu el o oră pe zi, pentru perioada de acomodare.

” Azi am decis că lucrurile nu se întâmplă doar în capul meu și l-am retras. Îmi e greu să cred că e necesar să faci așa ceva cu un copil de 2 ani. Mintea mea nu poate concepe ca asemenea tratamente să fie necesare. Am căutat grădiniță care să mă lase să stau o oră pe zi cu el, o perioadă, pentru acomodare, pentru că sigur a suferit o traumă și vreau să vadă că grădinița nu înseamnă pedeapsă, nu înseamnă izolare cu scaune…”, a povestit aceasta pe Facebook.