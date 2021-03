Un bărbat din Huși, tratat cu indiferență de medici! Familia victimei acuză: „A fost un om, nu un câine”

In articol:

Caz revoltător la Spitalul din Huși! Medicii nu i-ar fi oferit ajutorul necesar unui bărbat în vârstă de 66 de ani, după ce ar fi ajuns la spital în stare de ebrietate și îmbrăcat ca un „boschetar”, susține familia bărbatului. Bărbatul din Huși a decedat ca urmare a unui traumatism cranio-cerebral, cu fracturi de calotă și bază craniene, hematom subdural, contuzie și dilacerare cerebrale, potrivit certificatului constatator. Trupul neînsuflețit al bărbatului a ajuns la Spitalul din iași, după ce familia bărbatului a acuzat cadrele medicale din Huși pentru indiferență. Bărbatul în vârstă de 66 de ani ar fi fost trimis acasă, fără să fi primit tratamentul necesar.

Bărbatul a ajuns la urgențe după ce s-a lovit la cap în urma unei căzături, susțin martorii. „De aceea s-a și chemat imediat Ambulanța, că am văzut cât de tare s-a lovit cu capul de asfalt. Ne-am speriat. Nu știm cum cei de la Spitalul Huși nu au văzut că avea capul crăpat”, a declarat unul dintre martorii incidentului.

Bărbatul lucra ca măturător în oraș și avea un aspect sărăcios.

Un martor a povestit cum a fost găsit întins pe jos, după ce s-a lovit cu putere. Oamenilor le vine greu să creadă că medicii de la Spitalul din Huși nu au observat rana pe care o avea, ci nu ar fi vrut să îl trateze din cauza aspectului său.

„Omul acesta e vecin cu mine. Vai de capul lui ce viață grea a avut! Nu judec, pentru că nu e treaba mea. A băut cât zece, spun drept, dar a și muncit. A măturat orașul, că nu avea nicio clasă. Muncea acum și prin cimitir, făcea morminte, dacă îi dădea cineva un ban. Mereu era murdar, că așa își câștiga pâinea, cum putea. Dar dacă era beat și murdar, iar Ambulanța spune că l-a adus la Spital pentru că cei care au alertat SAJ-ul s-a lovit puternic la cap, căzând de asfalt, chiar nu ai puțină milă să te uiți să vezi dacă nu cumva i s-a sfărâmat creierul și îl doare? Spun că nu s-a văzut la analize. Poate nu sunt aparatele bune la Spitalul Huși. Să le cumpărăm medicilor de la Huși aparate, ca să vadă când are unul capul crăpat. Măcar atât. Nepotul meu a văzut cum Marin a căzut în fața magazinului. A venit în fugă și mi-a zis că s-a dezechilibrat, căci a călcat rău, într-un fel de adâncitură în asfalt. S-a prăbușit, fără să opună nicio rezistență. Copilul s-a speriat, a zis, tataie, nu cred că trăiește nenea Marin, la cum a căzut”, a mai adăugat un martor.

Familia bărbatului mort din Huși, declarații dureroase: „Era murdar și beat, dar era om!”

Fiii bărbatului mort din Huși l-au înmormântat sâmbătă, 13 martie. Copiii bărbatului acuză cadrele medicale pentru neglijență. Conducerea Spitalului Huși a respins acuzațiile aduse de familia răposatului, pe motiv că toate cadrele medicale care s-au ocupat de acest caz și-au făcut datoria în mod profesionist. În acest caz s-a deschis un dosar penal.

„Vă rugăm, am rugat și Poliția, să se uite cineva pe camerele de supraveghere, să vadă dacă avem sau nu dreptate. Nu sunt camere de supraveghere în Spitalul Huși? Fratele meu spunea că pe tata îl durea rău capul, că s-a lovit rău, dar o doamnă de acolo striga să îl luăm acasă, pentru că e beat, e murdar și îi pișă cearșafurile. Noi recunoaștem că, da, tata era așa cum spuneau doamnele de la Spital, murdar și beat. Dar era om! Era asigurat medical! A muncit, a plătit asigurare ani de zile. Era pensionar și avea tot dreptul la îngrijire. Plângea și spunea că îl doare tare capul, dar nu l-am putut lăsa, că nu l-au mai ținut în Spital. Nu, nu ni s-a spus să semnăm vreo cerere prin care vrem noi să îl luăm acasă, pentru că nu am făcut asemenea cerere. Noi voiam să stea la spital. Niciodată nu am spus că medicii de la Spitalul Huși nu au avut dreptate, când au spus că tata era murdar și beat. Da, așa era. Dar era un om rănit, cu dureri. Poate merita și el un pansament acolo. Poate tot murea, dar măcar să fi fost toată lumea cu gândul că s-a făcut tot ce s-a putut și pentru el. Că a fost un om, nu un câine. Un om asigurat medical”, a povestit fiul bărbatului.

