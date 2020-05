In articol:

Un cercetator care studia COVID-19 a fost ucis! "Era aproape de o descoperire semnificativa"

Un profesor universitar care facea studii despre coronavirus a fost ucis. Trupul neinsufletit al omului de stiinta a fost descoperit fara suflare de catre politisti, anunta jurnalistii de la CNN.

Bing Liu, profesor asistent de cercetare la Universitatea din Pittsburgh, a fost gasit mort in locuinta lui. Barbatul fusese impuscat in cap, gat, trunchi si extremitati. In garaj, in masina omului de stiinta, a fost gasit un alt barbat, deocamdata neidentificat. Autoritatile cred ca acesta din urma l-ar fi ucis pe Bing Liu, apoi s-a retras in autovehicul si s-a sinucis. Surse din cadrul anchetei spun ca cei doi barbati se cunosteau, insa deocamdata nu exista dovezi ca ar fi fost o tinta.

Citeste si: Fratele procurorului-sef din Bihor, inmormantare cu 40 de persoane in pandemie? "Politia a inchis ochii, cum sa il amendeze pe magistrat?"

Citeste si: Raed Arafat, mesaj pentru românii amendați în perioada de izolare: "Înțeleg supărarea și frustrarea cetățenilor..."

Reprezentantii universitatii sustin ca Bing Liu lucra la un studiu despre COVID-19. "Suntem profund intristati de moartea tragica a lui Bing Liu, un cercetator prolific si admirat in Pittsburgh. Bing era aproape de a face descoperiri semnificative in intelegerea mecanismului celular care sta la baza infectiilor cu SARS-COV-2", au declarat colegii profesorului universitar la aflarea vestii mortii lui.