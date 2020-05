Jador se insoara cu Georgiana! "Acasa, la parinti, nu duci orice femeie"

In articol:

Dezvaluirea a fost facuta intr-o transmisiune live pe Youtube. Jador nu mai vrea sa auda de Ella, despre care sustine ca a facut mult prea multe greseli in relatia cu el. De altfel, si Ella spune ca isi doreste sa nu mai fie asociata cu Jador, pe care declara ca l-a iubit foarte mult. De Paste, fostul concurent de la Puterea dragostei a dus-o acasa la parintii lui pe Georgiana. Exista voci care sustin ca Jador se va casatori pana la urma cu tanara bruneta, chiar daca acum sustine ca tot ce isi doreste este sa se distreze si sa iasa cu cat mai multe femei.

Citeste si: Mariana de la Puterea dragostei este sau nu virgină? Propunerea indecentă a lui Jador: „Am jucării sexuale pentru tine”

Citeste si: Prima reacție a Ellei de la Puterea dragostei, după ce a fost făcută praf de Jador: „Vă rog, opriți acest...”

Jador a recunoscut ca a cautat-o pe Ella de la Puterea dragostei: "Am vrut sa simta ca are pe cineva alaturi de ea"

Jador a recunoscut ca a cautat-o pe Ella, insa neaga ca ar mai vrea o relatie cu ea. Concurentul de la Puterea dragostei a marturisit, intr-o discutie cu doua tinere de pe Youtube, ca a stat de vorba cu bruneta pentru a o consola dupa ce recent si-a pierdut doua rude. "Toata lumea stie ca eu am cautat-o in ultima perioada, dar am cautat-o pentru ca voiam sa o sustin la faza cu familia ei, pentru ca au murit oamenii aia (n.r. doi unchi ai Ellei au decedat recent). Nu am cautat-o pentru combinatie. Pentru ca stiam ca sufera, ca e sensibila, am cautat-o ca sa simta ca cineva e alaturi de ea. Nu mai am nicio treaba cu el, nu vreau nimic mai mult!", ar fi spus el.

Citeste si: Fratele procurorului-sef din Bihor, inmormantare cu 40 de persoane in pandemie? "Politia a inchis ochii, cum sa il amendeze pe magistrat?"

Citeste si: Raed Arafat, mesaj pentru românii amendați în perioada de izolare: "Înțeleg supărarea și frustrarea cetățenilor..."

Citeste si: Cu cine și-a petrecut Rafaelo noaptea, după ce Vulpița a recunoscut că s-a îndrăgostit de el

Jador se insoara cu Georgiana! "Acasa, la parinti, nu duci orice femeie"

Cele doua tinere de pe Youtube sunt de parere ca Jador se va insura cu Georgiana. Deocamdata vrea sa se distreze si sa petreaca timp cu cat mai multe femei, insa tot in bratele Georgianei va ajunge, mai ales ca a si fost cu ea acasa, de Paste.

Jador nu mai vrea o relatie serioasa in perioada asta, vrea sa se distreze! E faimos, vrea sa se distreze!", se spune in vlogul de pe Youtube.