Bătaia din casa Puterea Dragostei nu a rămas fără consecințe. Marius, Philip, livian și Gabriel, au primit câte un cartonaș galben. În plus, nu au mai existat favoriți și un concurent a fost eliminat.

„În aceasta saptamana nu desemnam favortiții si nici nu acordam premiul saptamanal de 1500 de euro. Saptamana asta, ce ati facut este de „asa nu”. Însă votul publicului nu va fi ignorat in aceasta seara. Am decis ca in aceasta seara sa fie eliminata o persoana din competitie, indiferent daca se afla in casa sau nu in acest moment. O sa ii chem in fata pe cei mai putin votati 3 concurenti. Unul dintre ei este Ramona, dar nu se afla aici. Urmatorul concurent cel mai putin votat este Daiana. Și Sergio”, a anunțat Andreea Mantea la Puterea Dragostei.

Sergio de la Puterea Dragostei a fost eliminat

„Cel mai putin votat concurent dintre cei trei, Ramona, Daiana si Sergio, este Sergio”, a anunțat Andreea Mantea.

„Ma bucur ca am avut posibilitatea sa vin aici, la Puterea Dragostei Îmi pare rau ca s-a terminat asa si ca am avut conflicte cu unele persoane de aici”, a spus Sergio de la Puterea Dragostei după ce a aflat că a fost eliminat în urma votului publicului.