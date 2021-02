Un copil de trei ani din Botoșani a murit în ambulanță! Tatăl micuțului face acuzații grave„L-au luat viu și a ajuns mort!”

In articol:

Situație incredibilă în Botoșani! Părinții unui copil de trei ani acuză serviciul de ambulanță de incompetență, după ce fiul lor de doar trei ani, în stare gravă, a fost luat de ambulanță viu, însă, până la spital acesta a murit în condiții suspecte! Prima ambuanță a venit fără medic, iar a doua a ajuns după mai bine de o oră, iar starea

micuțului de degradaata vizibil. Iată, însă, care este poziția serviciului de Ambulanță Botoșani.

Tragedie în Botoșani![Sursa foto: PixaBay]

Familia acuză serviciul de ambulanță de incompetență

Mircuri seară, copilul de trei ani a început să se simtă vizibil rău, în timp ce se afla în grija bunicii și a unui unchi. Copilul a început să scuipe sânge, iar asta i-a alertat pe membrii familiei, care au sunta imediat la 112, iar de aici a început infernul pentru părinți.

„A stat o salvare acolo cu el, eu nu am putut să îl iau, și a așteptat acea salvare o oră medicul principal cu o altă salvare. Și băiatul meu a murit pe drum încoace. Dacă eram eu, ajungeam de 5 ori la spital cu el. Eu am făcut 100 de km aseară, ei au făcut 30.

S-a simțit rău, a început să scuipe sânge, ei s-au panicat și au sunat la salvare. L-au luat viu și a ajuns mort la spital. Pe mine mă deranjează că a stat o oră prima salvare ca să vină a doua. De ce nu au trimis medicul? Au trimis un amărât de asistent”, a declarat Alexandru Mancaș, tatăl copilului.

Tragedie în Botoșani![Sursa foto: DSU]

Cum se apără Serviciul de Ambulanță Botoșani

Se pare că a început un război al declarațiilor! Tatăl spune că după ce prima ambulanță a venit fără medic, au așteptat circa o oră pentru al doilea echipaj. Purtătorul de cuvânt al Ambulanței Botoșani spune, însă, că a doua ambulanță a venit la interval de 20 de minute față de prima.

Se pare că în primă față nu au crezut că băiatul ar fi o urgență medicală, pentru că spune purtătorul de cuvânt, simptomele menționate de familia micuțului sunt „frecvente la această vârstă la copii”.

Deși părinții spun că cel mic a fost preluat în viață de a doua ambulanță, medicii spun că acesta nu avea semne vitale.

„Am primit un apel la ora 23:26, din localitatea Victoria, situată la aproximativ 50 de km de stația de bază Botoșani. Motivele solicitării erau similare unei crize comițiale. O scurtă pierdere de conștiență, și lucru întâlnit frecvent la această vârstă la copii, febră...

În prima clipă, și lucrul acesta poate fi verificat, a fost trimit un echipaj B, care a plecat în interval de maximum 3 minute. Verificat pe datele pe care le avem pe înregistrarea electronică. La 23:29. Am trimis un echipaj și analiza de a trimite un al doilea echipaj se face în funcție de parametrii vitali care sunt confirmați de către apelant.

La un interval de 3 minute distanță, dispecerul a revenit și părinții au confirmat că cel mic are puls și respiră. Și lucrul acesta a făcut să nu fie necesară trimiterea unui al doilea echipaj. Au mai fost 3 asemenea convorbiri prin care dispecerul a vorbit cu familia, ei s-au oferit să iasă în întâmpinare și au plecat cu o mașină proprie, iar noi am sunat să vedem unde este punctul de întâlnire, ca să știm să nu meargă pe alt traseu și au confirmat încă de 2 ori că cel mic are puls și respiră.

După douăzeci și ceva de minute, la preluarea copilului de către echipajul cu asistent medical, a fost monitorizat prompt și s-a scos un traseu electrocadiografic care arăta că băiatul este în asistolă. Adică nu avea semne vitale. Deci el a fost preluat în asistolă, nu s-a întâmplat în ambulanță.

În momentul în care echipajul B primește un copil în asistolă, fără semne vitale, atunci cheamă în întâmpinare un echipaj cu medic, care a ajuns și el. Echipajul cu medic a ajuns după douăzeci și ceva de minute.

S-a aplicat protocolul de resuscitare, dar copilul era deja fără semne vitale”, a declarat Nicușor Curteanu, purtător de cuvânt Ambulanță Botoșani.