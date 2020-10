Marian și Aurora Gheorghe, împreună cu Amalia [Sursa foto: libertatea.ro]

Deși peste 50 de mii de copii se află în grija statului, cei mai mulți dintre ei fără nicio șansă la adopție, un cuplu de români din Franța încearcă de ani buni să o adopte pe Amalia, copilul care a stat la ei, în plasament, timp de șase ani. Legea nu le-a oferit pentru multă vreme nicio soluție pentru a-și reuni familia, peste granițe.

În vara lui 2014, Aurora a trimis un memoriu Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA). Îi ruga să o ajute să găsească o soluție legală pentru a o putea lua pe Amalia în Franța. „Nu m-am gândit la adopție. Ea nu avea dosar deschis. Mama ei o mai vizita la noi. Eu am cerut o soluție legală, în ideea că poate adopția durează mult. Și poate au la dispoziție o altă soluție”, rememorează Aurora. I s-a răspuns doar că nu pot să o ia în plasament în afara țării, dar nu i-au oferit nicio soluție. „Nu era răspunsul la întrebarea pe care am pus-o”. Au urmat alte informații vagi de la autorități, unele contradictorii. Cu fetița vorbeau zilnic la telefon, iar vacanțele din România și le petreceau împreună. Amalia i-a și vizitat în Franța. „Eram fericită că am mers în Franța. Dar eram mai mult fericită că eram cu ei”, spune ea.



În 2017, Aurora a aflat că fetiței urma să i se deschidă dosar de adopție. Amalia avea 10 ani atunci. „Am făcut o cerere că vrem să o adoptăm pe Amalia. De atunci am fost asigurați tot timpul că lucrurile or să se aranjeze, că nu e nicio problemă”, relatează femeia. Dar lucrurile nu s-au aranjat.



Blocați în sistem până la 18 ani

Din cei 50.000 de copii în sistemul de protecție specială, doar 3.126 erau adoptabili la finalul lui iunie 2020, conform datelor primite de la ANDPDCA. Adică 6,2% din numărul total de copii. Nu înseamnă că toți 3.126 vor fi adoptați, ci doar că sunt eligibili pentru adopție. Dintre aceștia, 2.715 intrau la categoria „greu adoptabili”, care include copii mai mari de vârstă, cu dizabilități, frați care nu pot fi despărțiți etc. Restul de aproximativ 47.000 de copii nici măcar nu intră în calcul pentru adopție.

În iunie 1997, aproape 40 de mii de copii erau instituționalizați și doar în jur de 12.000 se aflau la asistenți maternali sau la rude. La distanță de peste 20 de ani, lucrurile s-au inversat. În martie anul acesta, aproximativ 15.000 de copii locuiau în centre rezidențiale, în timp ce aproape 35.000 erau în plasament sau la rude, conform buletinului statistic al Ministerului Muncii.

Adopții internaționale și luptele politice

Adopțiile internaționale au fost blocate în 2004, în timpul Guvernării Năstase, în urma unor scandaluri legate de traficul cu copiii din orfelinate sau vânzarea copiilor de propriile familii. Toate acestea au fost exploatate politic. Traian Băsescu l-a acuzat în 2004 pe Adrian Năstase că s-a folosit de adopţiile internaţionale, pentru a-şi îmbunătăţi relaţiile cu liderii europeni. (Vezi și: Viorica Dăncilă, dezvăluiri emoționante despre fiul adoptat ”Am simțit că nu mă pot despărți de acel ghemotoc” VIDEO)

Sursa: liberatea.ro