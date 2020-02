Un fan şi-a făcut un tatuaj cu chipul lui Dani Mocanu, gestul fiind apreciat aşa cum se cuvine de manelist. “Iubire şi respect. Asta simt pentru acest om care și-a tatuat chipul meu.”, a postat Dani Mocanu. (vezi ce tatuaj incredibil are Vlăduţa Lupău)

Citeste si: Dani Mocanu a rupt tăcerea despre piesa care îl poate readuce în închisoare! Ce a spus despre melodia "Curwa" și povestea dintre Andy și Roxana: "Se potrivește"

Citeste si: Dani Mocanu merge la Puterea Dragostei?! "Sunt acolo câteva fete drăguţe pe care aş vrea să le cunosc"

„L-am cunoscut in urma cu câteva luni in Germania. A venit la mine și m-a rugat sa facem o poza împreuna cu fica și soția lui, apoi mi-a spus ca are de gând să-mi facă o surpriza...”, a mai dezvăluit manelistul.

Un fan şi-a făcut un tatuaj cu chipul lui Dani Mocanu: "Am rămas surprins plăcut!"

“Azi mi-a trimis pe Facebook aceste poze și recunosc ca am rămas surprins plăcut! Tatuajul nu este atât de reușit dar gestul lui merita tot respectul meu”, a continuat Dani Mocanu.

„Jos pălăria. Ii urez tot binele din lume, viața lunga și frumoasa alături de soția și fetița lui. O sa le fiu alături dacă vor avea nevoie de mine cândva!”, a încheiat manelistul.