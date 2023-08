Un fost oficial al lui Dinamo comentează pe baza sumelor cerute în schimbul acțiunilor: „Prețul cerut de Red&White nu are acoperire”

In articol:

Marți, 22 august, la Dinamo a avut loc o adunare generală informală la care au participat acționarii clubului pentru a discuta, printre altele, cum pot face rost de finanțare ca să plătească datoriilor jucătorilor și să-și poată continua activitatea.

Ședinta acționariatului de la Dinamo a durat mai bine de două ore, dar nu au reușit să ajungă la un consens, ba chiar mai mult, i-a băgat în ceață și pe suporteri. Reacțiile de după această adunare generală informală au arătat cât de multă lipsă de colaborare este la nivel de conducere a clubului.

Andrei Cionca, noul acționar de la Dinamo: „Plătesc 1 leu pentru 10 la sută din acțiunile celor de la Red&White”

„Am făcut o ofertă pentru a prelua din pachetul celor de la «Red and White», pentru că acolo mai sunt singurele acțiuni disponibile. Am fost întrebat de ce am luat doar 28 de acțiuni și le-am explicat că doar atât am putut lua din acel pachet cedat de domnul Cornel Dinu către Dinamo Socios.

Am făcut o ofertă de a prelua pe 1 leu acțiuni de la «Red and White», urmând ca după aceea să iau un pachet mai mare. Am făcut o ofertă de a prelua 10% din acțiuni și aștept azi un răspuns pozitiv”, a reacționat Andrei Cionca, la ieșirea din ședință.

Vladimir Cohn, un fost acționar al lui Dinamo, atac dur: „Alba-neagra, jenant”

Cohn este un fost acționar al grupării dinamoviste, de la constituirea unei societăți pe acțiuni a clubului, în luna iulie a anului 2005. El este de părere că modul în care Andrei Cionca acționează, recent intrat în lista acționarilor lui Dinamo, este unul corect.

„Are dreptate Andrei Cionca să ofere 1 leu pentru 10% din acțiuni, pentru un pachet al unei societăți comerciale în insolvență. Valoarea de 1.170 euro pe acțiune cerută de Red&White nu are acoperire azi, a fost stabilită din «pix», așa vor Voicu și Nicolescu! Alba-neagră, jenant!

Nu, n-am nimic de împărțit cu nimeni, dar adevărații proprietari ai echipei era sâmbătă seară la meciul FC Voluntari- Dinamo în peluză și la tribuna I, două ore au strigat și și-au încurajat echipa, demonstrație de atașament curat. Felicitări pentru acești adevărați acționari”, a reacționat Vladimir Cohn pentru GSP.ro.