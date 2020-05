In articol:

Leta Ilie, fosta sotie a lui Sabin Ilie, a povestit un episod incredibil petrecut la hotel.

Fostul jucator de la Dinamo si Rapid a fost un mare crai in tinerete. Dupa ce s-a aflat de amantlacul lui Ciprian Marica de la Cluj, Leta Ilie a rememorat si ea un episod de infidelitate al fostului ei partener de viata.

"Nu am avut probleme cu soții sau iubite, dar cu admiratoare care veneau cu tricouri brodate pentru Sabin. Găseam cutiuție cu medalioane de aur. Eu eram geloasă tare. Le mai alergam. L-am prins odată la hotel. Am vrut să îi fac o surpriză plăcută, m-am aranjat, mi-am pus o fustiță scurtă, dar a fost una nereușită pentru el și pentru mine. L-a salvat Adrian. Au făcut schimb de apartamente și Adrian s-a speriat când m-a văzut. Sabin era cu o domnișoară în altă parte și s-a dus Adrian: „Sabin, așa-i că nu ești aici?”. A ieșit Sabin, a ieșit și aia și am dus-o cinci metri de păr până la scări”, a povestit Leta Ilie, intr-un interviu pentru ProSport.

Sabin Ilie, prins cu o admiratoare la hotel. Leta Ilie: "A iesit el, a iesit si aia, am dus-o cinci metri de par pana la scari"

Femeia de afaceri a marturisit cum a ajuns sa se cupleze cu fratele marelui fotbalist Adrian Ilie, Sabin.

„Mergeam la Favorit, la o cofetărie, iar colegii lui m-au văzut și l-au trimis pe Sabin. A venit la mine și mi-a zis: „Buna! Sunt Sabin Ilie, fratele lui Adrian Ilie, și ăla e Opelul meu”. De atunci s-a ținut după mine de la Favorit la Orizont și am descoperit că avem prieteni comuni și de atunci am început să vorbim. Altfel nu, eram exigentă ca și acum. M-a cucerit foarte greu. A durat câteva luni, Nici el nu avea voie să greșească. Era și el tânăr, iar eu nu voiam relație, dar nu îl lăsam în pace. El era la Steaua. Cred că era acolo de o lună, era rezervă. La primul meci la care am mers a dat primul lui gol, un gol important cu Rapid și de atunci el a considerat că îi port noroc și așa s-a dovedit pe parcursul timpului", a declarat Leta Ilie pentru sursa citata.