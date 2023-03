Un fotbalist român a spus totul despre Devis Mangia, fostul antrenor de la Craiova acuzat de hărțuire sexuală. „Doi jucători au început să plângă în vestiar și au arătat mesajele primite. Era un șantaj grosolan”

In articol:

Cristian Daminuță (33 de ani), fost jucător la Inter și AC Milan, aduce noi detalii în cazul antrenorului Devis Mangia, fostul tehnician al Craiovei, acuzat, în ultima perioadă, de hărțuire sexuală de câțiva

dintre elevii săi.

Daminuță a povestit, în direct la GSP Live, că, în perioada în care a fost la probe la Ascoli, în anul 2016, iar antrenor era controversatul Devis Mangia, ar fi simțit încă de atunci că italianul ar avea o problemă de comportament sexual în vestiarul echipei. Ulterior, Mangia avea să fie acuzat de hărțuire sexuală împotriva jucătorilor săi la Universitatea Craiova și la naționala Maltei.

Fotbalistul român a stat aproape o săptămână în probe la echipa italiană, timp în care, a susținut el la GSP Live, și-a dat rapid seama că Mangia are o problemă comportamentală.

„Eu sunt uns cu toate alifiile și sunt mai mult spre Iad decât spre Rai. L-am simțit de atunci. Eu n-am stat mult, vreo 5-6 zile m-am antrenat cu ei, dar din ce vorbeau colegii mei în vestiar cam astea erau obiceiurile dânsului. După ce am plecat de acolo, chiar mă gândeam, Doamne ferește, să nu-mi fi făcut mie vreo schemă. Nu sunt de acord cu așa ceva. Am văzut că recent un alt fotbalist care era în perioada aia la Ascoli, Jakub Jankto, a declarat că e gay și că nu se mai poate ascunde”, a povestit Cristian Daminuță la GSP Live.

” Toată lumea știe ce s-a întâmplat. Mangia s-a dat la un tânăr jucător african din lot, colegii lui au aflat și au sărit să-l confrunte pe antrenor! ”

Devis Mangia ar fi fost destituit din funcție de la Ascoli la cinci luni după plecarea lui Daminuță din club, imediat după un incident petrecut într-un hotel din Novara unde echipa era cazată pentru meciul de Serie B de a doua zi, conform informațiilor aflate de jurnaliștii Gazetei Sporturilor.

„Problema în Italia este că nimeni nu vrea să vorbească despre acel caz. E ca mafia. Toată lumea știe ce s-a întâmplat. Mangia s-a dat la un tânăr jucător african din lot, colegii lui au aflat și au sărit să-l confrunte pe antrenor. A existat un conflict dur între Mangia și veteranul Daniele Cacia”, a povestit un ziarist italian din Ascoli a sub protecția anonimatului, susține gsp.ro

Cristian Daminuță a confirmat și el spusele jurnalistului italian despre situația lui Devis Mangia, i-au povestit colegii pe care i-a cunoscut în zilele petrecute în club. „Sunt lucruri știute în Italia. Doi jucători de culoare au început să plângă în vestiar și au arătat mesajele primite de la antrenor. Era un șantaj grosolan, ceva de genul “dacă vreți să jucați, trebuie să oferiți mai mult”. Nu se poate să faci așa ceva într-un colectiv”, a povestit fotbalistul la GSP live.

Ar fi de menționat faptul că, în momentul petrecerii incidentului, Ascoli avea în lot trei tineri jucători africani: Sulayman Jallow, un gambian de 19 ani. Bright Addae, un ghanez de 22 de ani și Doudou Magni, un senegalezo-italian de 22 de ani.

Devis Mangia s-a apărat! ”N u m-am comportat într-o manieră care a ofensat demnitatea sexuală a unei persoane”

Devis Mangia a fost acuzat de hărțuire sexuală, prima dată, de doi internaționali maltezi, motiv pentru antrenor să își dea demisia de la cârma echipei, și să trimită și un comunicat oficial.

"Aș vrea să reiterez neechivoc că nu doar că nu m-am comportat într-o manieră care a ofensat demnitatea sexuală a unei persoane, dar și faptul că nu a existat nicio acuzație a celor de la AFM la adresa mea, legată de abuz sexual sau hărțuire.

Este regretabilă situația creată în ultimele săptămâni.(...) Conștient de natura delicată a circumstanțelor și de importanța meciurilor următoare ale echipei naționale, am ajuns la decizia dureroasă de a face un pas în spate. Le doresc celor de la AFM și selecționatelor lor numai bine și am încredere că pot construi pe baza muncii pe care am făcut-o în ultimii trei ani", se arată în comunicatul lui Mangia, care, după ce a fost demis a scăpat și de acuzațiile oficiale ale jucătorilor, care și-au retras plângerile.

Ulterior, scandalul a luat amploare, întrucât, jucătorul român, Răzvan Popa, fost fotbalist la Craiova în perioada Mangia, ar fi făcut o serie de declarații legate de anumite avansuri pe care tehnicianul italian i le-ar fi făcut, situație care l-a determinat să treacă printr-o depresie și să pună capăt carierei la o vârstă fragedă.

