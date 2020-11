Un martor al incendierii fetei din valiză a fost agresat de polițiști: ”Se vedea pielea neagră”

Portret robot fata incendiata [Sursa foto: Politia Romana]

Un bărbat care a fost martor al incendierii fetei din valiză care a fost găsită pe un câmp din Ghimpați, a fost bătut de polițiși. Martorul a depus plângere.

In articol:

Foto ilustrativ[Sursa foto: Politia Romana]

Bărbatul a fost agresat de polițiști chiar dacă acesta zbiera că nu mai poate să respire, având probleme cu respirația. Întreaga scenă violentă a fost filmată. Martorul a povestit pentru romaniatv.net de ce a oprit mașina în seara când fata incendiată a fost găsită.

"Veneam dinspre serviciu. Lucrasem în schimbul doi, am ieşit pe undeva pe la 21.10. Am avut o abatere de la drum pentru că am luat un nepoţel şi am pus pe GPS adresa fiindcă nu ştiam prea bine drumurile.La aproximativ 5 metri se vedea o flacără şi câteva persoane oprite. Pe stânga erau câteva maşini. Pe dreapta, la fel, câteva maşini, vreo 2-3.

Citeste si: A murit un mare poet din România. „Îi suntem datori pentru ce a lăsat în urmă.” - evz.ro

Citeste si: Listă simptome covid 2020 – 13 semne care arată că ești infectat - bzi.ro

Am depăşit acele maşini şi grupul de oameni strâns acolo. Se vedea că era un trup de om. Am coborât cu soţia şi cu băiatul. Pe nepoţel l-am lăsat în maşină. Ne-am apropiat de acea fată, am coborât în şanţ, cred că aveam un metru jumate faţă de persoana care ardea. Se vedea pielea neagră. Pot dovedi că am fost acolo.

A făcut băiatul meu poză în timp ce ardea. După ce s-a stins incediul, a venit echipajul de poliţie şi a confirmat că era un cadavru. Am mai stat vreo două minute şi am plecat. Am oprit la următoarea benzinărie ca să ne liniştim", a povestit martorul incendiului.

Citeste si: Criminalul tinerei ucise și arse pe un câmp la Giurgiu este liber în continuare. Misterul capătă proporții, în timp ce polițiștii bat pasul pe loc

Martor agresat de polițiști

Martorul este hotărât să depună plângere împotriva polițiștilor pentru agresiune.

"Luni am fost la IML Giurgiu să depun plângere pentru ce mi s-a întâmplat mie. Au văzut că nu puteam să respir, nu puteam să stau în picioare şi au zis că e mai importantă sănătatea mea decât acel certificat. M-am dus la spital, cei de acolo au înţeles că e vorba de o agresiune şi s-au prezentat doi agenţi de poliţie. Mi-au luat datele şi la vreo 20 de minute au mai venit doi agenţi care m-au dus la secţie şi am vorbit despre acea fată", a mai afirmat el.

Martorul a mai spus că la faţa locului nu era nicio persoană suspectă. "Eram toţi şocaţi, nimeni nu se aştepta la aşa ceva".

Citeste si: Coșmarul unei femei din București! A stat trei zile în casă cu soacra decedată de Covid-19, în timp ce soțul ei a murit în spital