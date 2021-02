Un miel cu cinci picioare a ajuns vedetă într-un sat din Suceava! Care este explicația specialiștilor

In articol:

Sătenii din Țibeni, județul Suceava, își fac cruce de câteva zile încoace. În ferma unui localnic a venit pe lume „o minune”, așa cum o numesc mulți dintre ei. O oaie a născut un miel cu cinci picioare, care a ajuns deja vedetă în satul Țibeni, din comuna Satu Mare.

Codru Duceac este bărbatul în a cărui ferma s-a produs cazul neobișnuit, despre care sătenii continuă să vorbească de mai bine de o săptămână încoace. Inițial, bărbatul s-a speriat atunci când a văzut mielul cu cinci picioare.

„Credeam că mai vine un miel, apoi am observat că ceva nu era în regulă. Atunci am realizat că mielul are cinci picioare”, a declarat Codru Duceac, pentru monitorulsv.ro. Părerile sunt împărțite și în jurul sătenilor, care au încpeut să pornează tot felul de teorii conspiraționiste cu venirea pe lume a mielului. Unii dintre ei susțin că acesta este un semn rău, iar alții o iau ca pe un lucru bun și ca un semn trimis de Dumnezeu.

Medicul veterinar Petrea Dulgheru a declarat pentru Adevărul că „anomalia” sau „minunea” din Ţibeni nu este atât de rară și există o explicaţie ştiinţifică. El a declarat că mielul a suferit o malformaţie genetică. În cei 50 de ani de experienţă pe care îi are ca medic veterinar, Petrea Dulgheru declarat pentru sursa citată că a întâlnit de multe ori cazuri bizare ca acesta. „Am avut viţei cu două capete, miei cu şase picioare”, a declarat acesta.

Mielul cu cinci picioare din satul Țibeni[Sursa foto: Captura Video]

