Comitetul International de Salvare avertizeaza ca infectarea cu noul coronavirus ar putea afecta pana la un miliard de persoane. Reprezentantii CIS fac un apel pentru ajutorarea tarilor sarace, vulnerabile in fata virusului.

Intr-un raport al Comitetului International de Salvare, citat de BBC si bazat pe datele oferite de Organizatia Mondiala a Sanatatii, se arata ca intre 500 de milioane si un miliard de oameni risca sa se imbolnaveasca de coronavirus. Oficialii CIS cer guvernelor marilor puteri ale lumii sa se implice si sa ajute urgent tari vulnerabile si foarte fragile precum Afganistan sau Siria. In plus, numarul deceselor ar putea depasi 3 milioane daca nu se intervine in zonele sarace ale lumii, afectate inclusiv de razboaie.

a declarat britanicul David Miliband, directorul Comitetului International de Salvare.

