Un nou cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade pe scara Richter în Turcia, la o adâncime de doar 2 kilometri! Informații de ultim moment

Încă o tragedie s-a produs în Turcia. Un cutremur cu magnitudinea de 7,7 s-a produs în Turcia, la o adâncime de 2 kilometri.

Seismul a fost resimțit în mai multe orașe ale țării.

La ora locală 13:23, un nou cutremur cu magnitudinea de 7,7 grade a fost produs în centrul Turciei, conform Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC).

Cutremurul a avut loc la la 67 km nord nord-est de Kahramanmaraș, Turcia, la o adâncime de 2 km, a adăugat EMSC.

La doar 12 minute distanță, cutremurul a fost urmat de o replică cu magnitudinea de 5,7 grade, la o adâncime de 10 kilometri. Mai apoi au urmat mai multe replici, cea de-a patra fiind cu o magnitudine de 5,8 grade, la o adâncime de 8 kilometri NV de Șanlıurfa și 17 km VSV de Malatya.

Cutremur de 7,8 grade în Turcia și în țările vecine [Sursa foto: Profimedia]

Încă de la primele ore ale dimineții, un cutremur de 7,8 grade pe scara Richter s-a produs în centrul Turciei și nord-vestul Siriei. Seismul s-a resimțit și în țările vecine, precum Liban, Israel și Cipru.

Până la această oră, bilanțul a ajuns la cel puțin 1.388 de persoane decedate și 5.735 rănite în Turcia și Siria.

Multe clădiri s-au prăbușit, iar salvatorii încearcă și acum să scoată persoanele prinse sub dărâmături.

Autoritățile din Turcia au cerut asistență internațională, având în vedere dezastrele rezultate în urma cutremurului de 7,7 grade: ” Toate echipele noastre sunt în alertă. Am emis o alertă de nivelul 4. Este un apel, inclusiv la ajutor internaţional”, a anunţat ministrul turc de Interne, Süleyman Soylu, la postul Haberturk.

