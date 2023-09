Un nou martor rupe tăcerea despre Miruna Pascu! Tânăra a fost amenințată de mama lui Vlad Pascu, imediat după accidentul mortal din localitatea 2 Mai: „Îmi solicita insistent să vorbesc cu ea”

In articol:

Cazul lui Vlad Pascu și tragedia din localitatea 2 Mai a făcut înconjurul țării. În urmă cu o zi, tânărul care a ucis două persoane după ce s-a urcat la volan sub influența substanțelor interzise și părinții lui au fost aduși la DIICOT pentru audieri.

Un nou martor în dosarul familiei Pascu

După primele declarații, noi detalii înfiorătoare au ieșit la iveală despre familia Pascu.

În urmă cu câteva săptămâni, Vlad Pascu s-a urcat la volanul mașinii sale sub influența substanțelor interzise și a lovit un grup de șase tineri, dintre care doi au murit. Ieri, atât el, cât și părinții lui au fost aduși la audieri, iar noi detalii terifiante au ieșit la iveală. Se pare că mama tânărului, Miruna Pascu, era cea care îi procura substanțe fiului său și prietenilor lui, lucru pe care îl confirmă și o tânără din anturajul lui Vlad. Fata a dezvăluit, recent, că a fost amenințată de doamna Pascu, la scurt timp după accidentul mortal.

Citește și: Decizie de ultimă oră în cazul lui Mihai Pascu! Tatăl tânărului care a provocat tragedia din stațiunea 2 Mai, plasat sub control judiciar

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: Alertă pe Aeroportul Mihail Kogălniceanu. A fost activat Planul de Urgenţă- stirileprotv.ro

„După ce a făcut accidentul mortal de la mare, la sfârșitul lunii august 2023, am primit pe telefonul mobil mai multe mesaje pe WhatsApp de la Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, prin care aceasta îmi solicita insistent să vorbesc cu ea despre ceva ce are presa și care m-ar expune. În ultimul mesaj din data de 31.08.2023, mi-a spus că, dacă nu voi catadicsi să iau legătura cu ea până luni, o să aibă mai multe materiale de dat la presă despre mine. Din acest motiv, pentru că m-am simțit amenințată, împreună cu mama mea, am formulat denunțul la DIICOT”, a declarat tânăra, conform Antena 3 CNN.

Miruna Pascu [Sursa foto: Inquam Photos / George Călin]

Tânăra a depus plângere împotriva mamei lui Vlad Pascu

Tânăra a dezvăluit că a fost și a depus o plângere la DIICOT împotriva Mirunei Pascu. Aceasta a dezvăluit toate detaliile despre ce substanțe îi cumpăra aceasta fiului său, lucru pe care totuși l-a negat.

Citeste si: “Noi nu mirosim bine? Niciunul dintre noi nu miroase urât!” O femeie și soțul ei au fost dați afară din avion pentru că miroseau ciudat- kfetele.ro

Citeste si: Grevă CFR 2023. Ce salarii au angajații companiei?- stirilekanald.ro

Citeste si: Muzeul de Artă Recentă București: Ce lucrări vor fi expuse în următoarea perioadă?- radioimpuls.ro

Citește și: Mihai Pascu, tatăl autorului tragediei din stațiunea 2 Mai, a fost găsit de autorități și dus la audieri! Totul se întâmplă la scurt timp după ce s-a zvonit că ar fi fugit din țară

„Eu am fost la DIICOT- Constanța și am spus adevărul, am declarat inclusiv faptul că știam de la Pascu Vlad că mama lui îi mai dădea pastile de Xanax. Acest subiect l-am abordat și în discuția cu Pascu Miruna, care s-a făcut că nu e în cunoștință de cauză și că ar fi fost vorba de niște pastile pe care le-ar fi avut ea în casă de pe niște rețete mai vechi de-ale ei și de-ale lui Vlad”, a mai spus tânăra, conform sursei citate.