In articol:

Scandalul dintre Alex Velea și Abi Talent pare a nu se mai termina niciodată, mai ales că duritatea cuvintelor a atins cote la care nimeni nu se aștepta.

După ce Alex Velea i-a dat replica printr-o melodie, Abi Talent a lovit din nou în artist, dar și în familia acestuia și a insinuat că cei doi băieți ai Antoniei nu ar fi făcuți cu Alex Velea.

„Dacă Baby Abi dispare ce o să facă Velea, oare? Cine îi mai dă valoare, cine îi mai dă teroare/ Dacă nu era Smiley erai vai de tine/ Nu aveai bani de mâncare nici de haine/ O duci așa de rău că faci reclamă la tigăi/ Nu știu care dintre voi e femeia. Cred că e timpul ca Velea să facă un test ADN/ Să vedem dacă pe bune ăia sunt copiii lui sau ai lui sau ai lui/ Ar putea fi ai oricui”, sunt versurile jignitoare pe care le cântă Abi Talent despre Alex Velea.

De partea cealaltă, nici Velea nu a rămas dator pe rețelele de socializare. „Am văzut un Story pe care l-a făcut. Era despre mine. Am zis să nu-l sun. Știam ce fel de om e. L-am mirosit repede. Am așteptat să-l văd față în față, poate își schimbă puțin părerea. Am încercat să trec cu vederea acest episod. M-am întrebat de unde are tupeul să vorbească așa cu mine. Eram la un eveniment și, la plecare, l-am văzut pe Abi. Nu aveam cum să nu-i zic ceva. M-am dus la el. I-am zis: vezi că ai vorbit prost de mine. Am lăsat așa fraza, să o continue el. De fapt, i-am dat o șansă să-mi ceară scuze sau măcar să o dea la întors. Abi, tu m-ai lovit acolo unde mă doare, adică muzica și vârsta. Dar nu a fost deloc așa. Eram convins că e obraznic în viața reală. Mi-a dat o replică foarte proastă, o replică fără sens. Mi-a zis că m-a și uitat. Atunci i-am zis: e multă lume aici, altfel îți dădeam un capac. Îmi crescuse adrenalina. Nu accept, la cât am muncit, să-mi vorbească așa unul ca el. Nu cred că i-aș fi dat un capac. Nu-s violent, dar de nervi așa am simțit nevoia să mă exprim. Oricum… dacă îi dădeam un capac… îl despărțeam de sănătate și nu era cazul (…)”, a declarat Alex Velea despre ”relația” cu Abi.

Citeste si: Abi Talent îi jignește pe concurenții de la "Puterea dragostei"! Surpriză totală: Bogdan Mocanu i-a dat dreptate! Ce a spus câștigătorul primului sezon al show-ului

Citeste si: Alex Velea, declarație incendiară! „Dacă nu făceam muzică, aș fi făcut videochat”

Citeste si: De ce l-a atacat Lino Golden pe Dorian Popa în piesa dedicată lui Abi? Cine e minora la care ”s-ar fi dat” interpretul?

Abi Talent, acuzat că este un afon și un impertinent! ”Le-a sucit mințile copiilor de 7-8 ani, copii de gradiniță”

Mai mult decât atât, un cântăreț de muzică populară, cunoscut în Tarju Jiu, este de partea lui Alex Velea și spune că, în acest scandal închipuit, situația stă diferit.

Abi Talent este acuzat că este un afon și un impertinent de către Marius Baldovin! ”Intrând pe Youtube în tendințe, să văd și eu cine ocupă primele locuri, ce credeți? Am văzut un individ! Abi Talent e numele lui. Un afon si o latura a societatii nu are ce căuta în muzica ușoară. Abi Talent le-a sucit mințile copiilor de 7-8 ani, copii de gradiniță. Și-a făcut acolo o imagine și acum are un tupeu fantastic. Este un impertinent, prin declarațiile pe care le face la adresa unor artiști. Cum își permite să jignească un nume mare în muzica ușoară românească și nu numai, și pe partenera lui de viață, o vedetă în adevăratul sens al cuvântului. Știm cu toții că Alex Velea și Antonia au făcut ceva pentru publicul lor, au arătat ceva, el mai are mult până acolo", a spus Marius Baldovin într-o intervenție pe youtube.