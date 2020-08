Nadir Tamuz, alături de soția sa, Georgiana

Georgiana, soția artistului Nadir Tamuz, a apărut pe un site de adulți, iar filmulețele postate pot pune în pericol căsnicia celor doi. Ei sunt împreună de câțiva ani și sunt părinții a doi copii, un băiețel și o fetiță.

Unul dintre clipurile încărcate de soția lui Nadir pe site-ul respectiv a avut mare succes. Bruneta l-a postat acum doi ani, iar filmulețul a strâns peste 8.000 de vizualizări și numeroase like-uri din partea utilizatorilor.

Soția lui Nadir, lipsită de inhibiții

În filmulețul cu pricina, Georgiana apare în fața camerei îmbrăcată într-un body de culoare kaki, pe care îl dă jos în cel mai sexy mod cu putință, informează Cancan.ro.

Soția lui Nadir, prestație pentru videochat

Apoi soția lui Nadir se așază pe canapea și începe să se mângâie lasciv, iar mai apoi să folosească un dispozitiv special, preț de câteva minute.

Se pare că Georgiana este dezinvoltă în fața camerei, ceea ce denotă că nu e la prima experiență de acest fel.

Nadir și Georgiana au împreună doi copii

Tot acum doi ani, bruneta a aflat că va deveni mamă pentru a doua oară. Deși perioada coincide cu momentul încărcării filmulețului compromițător, Nadir avea doar cuvinte de laudă și iubire față de partenera sa.

Nadir și Georgiana, părinții a doi copii

„Devii mai responsabil, abia aștepți să ajungi acasă să vezi copilașul. Mergeam pe ici pe colo. Da, îi mai schimb și scutecele. Și eu o să am băiețel. Da, aștept un băiețel”, spunea, la momentul respectiv, Nadir.

Nadir s-a declarat mândru de brunetă și îi mulțumea că i-a fost alături în vremuri dificile.

„Din cântat îmi fac bani de pâine. N-am avut destui bani, dar vreau să îmi fac casă beton. Mi-a fost alături familia, cu asta te alegi. Nu am nici o așteptare de la nimeni, mama copilului mi-a fost alături. Alt gen de femeie pleacă când dai de greu. Mă întreabă toată lumea când mă căsătoresc, mai zice și ea. Probabil că orice femeie își dorește, toate se visează în rochii de mireasă. Nasol cu rochiile că am văzut că sunt câteva mii (de euro n.r). Nu exclud momentul ăsta, dar nici nu îl includ. Am emoții pentru al doilea copil, mai ales că e și băiețel. Sunt foarte fericit și mă simt bine și fizic, și psihic”, spunea Nadir, la un post de televiziune.